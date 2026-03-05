Estas son las fotos seleccionadas para formar parte del calendario del Carnaval del Toro

El calendario del Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo ya tiene forma tras conocerse las 12 imágenes que lo conformarán y quienes son los ganadores de este año. En la presente edición se han valorado un total de 174 instantáneas de las pasadas fiestas grandes. La ganadora ha sido una imagen de Héctor María García Jerez que recoge el paso del encierro del domingo de Carnaval por la zona de la Ermita y que será la portada del calendario.

La segunda fotografía más valorada pertenece a Ángel Serrano Montero y recoge el momento exacto en el que se prende el Toro de Cenizos, en la noche del Martes de Carnaval a la conclusión del último pasacalles de las fiestas. El tercer premio ha recaído en una instantánea del encierro vespertino del Domingo de Carnaval, a su paso por la Puerta del Conde, obra de Luis A. Rodríguez Villalón.

El resto de fotos seleccionadas y que completan los doce meses del calendario pertenecen a los siguientes autores: Sergio González-Olivares, Miguel González Esteban, Luis Miguel Sacoto, Ángel Pérez González, Roberto García Benito y Rubén Martínez Frías.

La entrega de premios para los finalistas y tres primeros clasificados se realizará la mañana del sábado del próximo Carnaval del Toro (día 6 de febrero de 2027), y en ella se obsequiará con una copia impresa y enmarcada de la foto finalista, un trofeo al ganador y los siguientes premios en metálico: 200 euros al primer clasificado, 100 al segundo y 50 al tercero.

Los calendarios (mil unidades) se pueden adquirir ya mismo, al precio simbólico de 2 euros, en los puntos de venta habituales: en la perfumería La Glorieta, calle Santa Clara, y en los establecimientos de alimentación Lasarte, en calle San Cristóbal y avenida de España.

Puedes ver todas las imágenes en esta galería.