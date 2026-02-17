Estos son los ganadores de los concursos de disfraces del Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo

‘Pagoda Niponóbriga’, ganadores del concurso de Carrozas del Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo 2026

Ciudad Rodrigo ha dado a conocer los ganadores de los distintos concursos de su Carnaval del Toro. Los participantes han puesto la diversión, el color y la creatividad en las calles de la localidad durante estos días y ahora reciben la recompensa. El jurado ha decidido que, en la categoría de disfraz callejero para los grupos de 9 o más participantes, el primer premio haya sido para ‘Fariblinders’ con 25 participantes que se llevarán 860 euros. El segundo premio ha ido para ‘Gran Circo Taladrón’, con 16 participantes que se llevan 525 euros y el tercero para ‘Sombrereros locos’, con 11 participantes y que se llevan 295 euros.

Fariblinders, ganadores del concurso de disfraz callejero del Carnaval del Toro 2026 | Mateo G.J.

‘Gran Circo Taladrón’. Concurso de disfraz callejero del Carnaval del Toro 2026 | Mateo G.J.

‘Sombrereros locos’. Concurso de disfraz callejero del Carnaval del Toro 2026 | Mateo G.J.

En los grupos de menos de ocho participantes, el primer premio ha sido para ‘El tren de las brujas’ con 430 euros, el segundo premio para ‘Faribaliza on road’ con 310 euros y el tercero para ‘Don Quijote de la Mancha’ que se lleva 185 euros.

'Tren de las brujas'. Concurso de disfraz callejero del Carnaval del Toro 2026 | Mateo G.J.

'Faribaliza'. Concurso de disfraz callejero del Carnaval del Toro 2026 | Mateo G.J.

'Don Quijote'. Concurso de disfraz callejero del Carnaval del Toro 2026 | Mateo G.J.

El mejor disfraz individual ha ido para ‘Carnavalero busca esposa’ con 120 euros.

Concurso de disfraz callejero del Carnaval del Toro 2026 | Mateo G.J.

Por su parte, en el desfile de Carrozas el primer premio dotado con 1.230 euros es para ‘Pagoda Niponóbriga’ y el segundo para ‘La matanza farinata’ con 1.045 euros.