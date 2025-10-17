Estas son las novedades de la marcha de ASPRODES en Ciudad Rodrigo

La tradicional marcha solidaria de ASPRODES en Ciudad Rodrigo alcanza este año su trigésimo quinta edición con importantes novedades, tal y como se ha anunciado en su presentación. La principal modificación busca fomentar una mayor participación: la marcha se celebrará el sábado por la tarde en lugar del habitual domingo por la mañana. El recorrido, de casi 10 kilómetros, mantendrá su punto de partida en la Plaza Mayor, para luego descender por la calle San Juan y la Puerta Santiago, cruzando el Puente Romano. La ruta continuará hacia el cruce de Cáceres, siguiendo el camino en dirección a Carpio de Azaba y pasando por el pueblo de Conejera, antes de regresar.

El otro cambio significativo afecta al final del trazado. Aunque el punto de salida es el mismo que en años anteriores, la llegada no será en el lugar habitual, sino en la Plaza de Los Tilos, junto al conocido "árbol gordo". En este punto, los participantes podrán disfrutar de la ya tradicional y esperada degustación de huevos con farinato, un símbolo de convivencia y solidaridad en este evento.

Durante la presentación, los organizadores han mostrado un vídeo promocional con el objetivo de animar a la ciudadanía mirobrigense a sumarse a esta 35ª edición y mostrar su apoyo a la labor de ASPRODES en favor de la inclusión social.