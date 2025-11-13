Estos son los próximos conciertos que habrá en Ciudad Rodrigo

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo a través de la delegación de Cultura, que encabeza Belén Barco, ha anunciado los conciertos que acogerá el Teatro Nuevo “Fernando Arrabal” a lo largo del mes de noviembre.

El domingo 16 de noviembre a las 12:00 horas el Teatro Nuevo “Fernando Arrabal” acogerá el Concierto Solidario por los Derechos de la Infancia de Caritas Diocesana de Ciudad Rodrigo. La entrada será de 1 euro que irá destinado al servicio de Infancia y Adolescencia de Caritas.

El sábado 22 de noviembre a las 20:30 horas pasará por el Teatro Nuevo “Fernando Arrabal” el Concierto de Santa Cecilia de la Banda Municipal de Ciudad Rodrigo con motivo de la festividad de la patrona de los músicos. El concierto estará dirigido por José María Sendín y la entrada será gratuita hasta completar el aforo.

El domingo 23 de noviembre a las 20:00 horas el Teatro Nuevo “Fernando Arrabal” recibirá el Concierto especial de 15ª aniversario del dúo mirobrigense En3jazz. La entrada será gratuita hasta completar el aforo.

El viernes 28 de noviembre a las 20:00 horas en el Teatro Nuevo “Fernando Arrabal” aterrizará el Concierto de Piano de los Estudiantes del Conservatorio Superior de Música de Castilla y León dirigido por el catedrático Francisco Martínez Ramos. La entrada será gratuita hasta completar el aforo.