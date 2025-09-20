Estas son las rutas de la Feria del Caballo de Ciudad Rodrigo este fin de semana

Ciudad Rodrigo se prepara para vivir la XXIV Feria del Caballo, que se celebrará del 18 al 21 de septiembre de 2025, en el entorno del Paseo Fernando Arrabal y otros espacios emblemáticos como San Pelayo, los fosos de la Rúa del Sol, la Plaza Mayor, la Plaza del Conde, la calle Madrid y el Registro.

Estas son las rutas de este fin de semana.

RUTA WELLINGTON

MARCHA ECUESTRE –HISTÓRICA POR LA FORTIFICACIÓN NAPOLEÓNICA. La Ruta de Wellington y los Lanceros de Julián Sánchez El Charro

Sábado 20 de septiembre, 13:00 horas. Punto de partida: Centro receptor del visitante, avenida Sefarad, junto al Mercado Municipal de Abastos

Información e inscripción gratuita en OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO (Rosa Pascual). Teléfono: 664 317881.

Duración: 60 minutos.

Dificultad media: podrán participar caballistas y carruajes.

En esta nueva edición de la Feria del Caballo, y dada la ubicación de las instalaciones feriales en el entorno del Paseo Fernando Arrabal de Ciudad Rodrigo, el recorrido de la ruta Wellington tendrá el siguiente itinerario:

SALIDA DESDE EL CENTRO RECEPTOR DEL VISITANTE

Desde avenida Sefarad, en dirección al Árbol Gordo, continuar hasta llegar a la zona conocida de Los Pinos, a continuación seguir por la Ronda San Pelayo, hasta llegar a la misma Puerta de San Pelayo, seguir hasta Puerta de Santiago, bajada al río, a través de la Avenida de la Concha, cruzar el río por el vado de “Los Pontones”, Regato Cachón, cruzar el río por El Puente Mayor, continuar hasta la parte exterior de La Puerta de La Colada y seguir por “el glacis” y el terraplén de la falsa braga” hasta el exterior de la Puerta de San Vicente y la parte inferior de La Brecha Grande y Brecha Chica. A continuación cruzar Avda. Yurramendi, hasta llegar a la Zona de Los Pinos (frente antiguo centro de salud). LLEGADA DE LA RUTA WELLINGTON.

HISTORIA

En Ciudad Rodrigo y en la Frontera Portuguesa, uno de los acontecimientos históricos más destacados fue la Guerra de la Independencia o Guerra Peninsular entre los años 1807 y 1813. Pasos y estancias de Tropas Napoleónicas y del Ejército Aliado de Wellington. Toma de las plazas fuertes de Ciudad Rodrigo y Almeida en julio y agosto de 1810 por el Ejército Francés, asalto y liberación de Ciudad Rodrigo por las tropas de los Aliados Británicos-Portugueses de Wellington en enero de 1812, fueron determinantes para la historia de la Tierra Mirobrigense y Portugal que las pusieron en el punto de mira en Europa.

En aquella época era el caballo el medio imprescindible tanto para el transporte como para el combate, por ello, hoy se quiere rememorar nuestra historia, con una marcha ecuestre popular por la Fortificación Abaluartada de Ciudad Rodrigo, que a pesar del paso de los años hoy se mantiene prácticamente intacta.

Muchos fueron los personajes históricos que participaron, pero queremos destacar a dos por su relevancia en la historia, forjada siempre a lomos de caballo: Lord Wellington que es nombrado Duque de Ciudad Rodrigo, y Julián Sánchez “El Charro” Jefe de la Partida de Guerrilleros Charros.

RECORRIDO RUTA WELLINGTON 2025 | Ayto Ciudad Rodrigo

RUTAS OFICIALES para PASEOS A CABALLO, calesas y carretas

Con el fin de que haya un “control de regulación del tráfico” (así como para facilitar el trabajo de los servicios de limpieza por las defecaciones de estos animales), es por lo que, este Ayuntamiento ha definido nuevamente una serie de RUTAS “PREFERENTES u OFICIALES” para el tránsito de caballos, calesas y carretas invitando a los mismos a realizar dichas rutas en los siguientes HORARIOS OFICIALES:

Sábado 20 septiembre, 09:00 a 20:00 horas.

Domingo 21 septiembre, 09:00 a 20:00 horas.

En caso de que los caballistas abandonen estas rutas (es decir, salgan de los itinerarios marcados), y sea necesaria la presencia del servicio de limpieza por las calles transitadas por estos caballos (debido a las defecaciones), los caballistas deberán avisar a la empresa URBASER (660 359 990) con el fin de que actúen los servicios de limpieza y se proceda a dejar en perfecto estado de limpieza las zonas afectadas por estos caballos, para que en estos días de auge luzca nuestra ciudad como se merece.

LAS CUATRO RUTAS PREFERENTES para caballistas, calesas y carretas definidas son las siguientes:

Ruta Muralla Ruta Plaza Mayor Ruta Rúa del Sol Ruta Puerta Santiago

Todas estas rutas tendrán un PUNTO DE SALIDA Y LLEGADA COMÚN: la zona de Los Pinos (frente al antiguo Centro de Salud) al estar el emplazamiento de la Feria del Caballo, en el entorno del Paseo Fernando Arrabal.

1. RUTA MURALLA

SALIDA Zona conocida de Los Pinos (frente antiguo centro de salud)

Avda. Sefarad

Avda. Yurramendi

Paseo, fosos brecha chica, brecha grande

Puerta San Vicente

Calle San Vicente

Plaza San Salvador

Subida a la muralla por Plaza Herrasti

Seguir a la derecha en dirección a Puerta del Conde

Calle Campo del Pozo (por Calle Domínguez Bordona -calle de los juzgados) ✔ Calle Campo de Carniceros

Puerta Santiago

Seguir a la izquierda por Puerta de San Pelayo

Ronda de San Pelayo

Zona de Los Pinos (frente antiguo centro de salud)

RUTA OFICIAL MURALLA 25 | Ayto Ciudad Rodrigo

2. RUTA PLAZA MAYOR

SALIDA Zona conocida de Los Pinos (frente antiguo centro de salud)

Avda. Sefarad

Avda. Yurramendi

Puerta Amayuelas

Calle Cardenal Pacheco

Calle Julián Sánchez

Plaza Mayor

Calle Cardenal Pacheco

Puerta Amayuelas

Avda. Yurramendi

Avda. Sefarad

Avda. Agustín de Foxá, para seguir en dirección a la Zona de Los Pinos (frente antiguo centro de salud). LLEGADA DE LA RUTA PLAZA MAYOR.

RUTA PLAZA MAYOR | Ayto Ciudad Rodrigo

3. RUTA RÚA DEL SOL

SALIDA Zona conocida de Los Pinos (frente antiguo centro de salud) ✔ Avda. Sefarad

Avda. Yurramendi

Puerta Amayuelas

Calle Cardenal Pacheco

Calle Julián Sánchez

Plaza Mayor

Calle Rúa del Sol

Calle Enrique Zarandieta

Calle Domínguez Bordona

Calle Campo de Carniceros

Puerta Santiago

Seguir a la izquierda por Puerta de San Pelayo

Ronda de San Pelayo

Avda. Agustín de Foxá, para seguir en dirección a la Zona de Los Pinos (frente antiguo centro de salud). LLEGADA DE LA RUTA RÚA DEL SOL.

RUTA RUA DEL SOL | Ayto Ciudad Rodrigo

4. RUTA PUERTA SANTIAGO

SALIDA Zona conocida de Los Pinos (frente antiguo centro de salud)

Avda. Sefarad

Avda. Yurramendi

Puerta Amayuelas

Calle Cardenal Pacheco

Calle Julián Sánchez

Plaza Mayor

Calle Sánchez Arjona

Calle Velayos

Calle Colegios

Calle Puerta Santiago

Puerta de Santiago

Seguir a la izquierda por Puerta de San Pelayo

Ronda de San Pelayo

Avda. Conde de Foxá, para seguir en dirección a la Zona de Los Pinos (frente antiguo centro de salud). LLEGADA DE LA RUTA PUERTA SANTIAGO.

RUTA PUERTA DE SANTAGO | Ayto Ciudad Rodrigo

CIRCUITO CENTRO HISTÓRICO…para PASEOS A CABALLO, calesas y carretas

Nuevamente, y al igual que el año pasado, se ha diseñado un circuito a caballo por el centro histórico e inmediaciones del recinto ferial, que tendrá como punto de salida y llegada la ZONA DEL REGISTRO. Dicho recorrido será el siguiente:

SALIDA CIRCUITO. Registro.

Paseo Fernando Arrabal

Rúa Sol

Plaza Mayor

Calle Madrid

Registro. LLEGADA CIRCUITO.

EN ESTA ZONA DEL REGISTRO, como ya se sabe, se ha instalado una caseta bar para dar servicio a los caballistas locales y foráneos que se apunten a la iniciativa sacando sus caballos y paseando por las distintas rutas oficiales señaladas. En esta zona estos caballistas podrán apear y dejar sus caballos e indumentarias bajo unas carpas preparadas y habilitadas a tal efecto.

Además, esta misma zona contará con una exposición de carruajes y calesas, durante todos los días de feria.

CIRCUITO CENTRO HISTORICO | Ayto Ciudad Rodrigo

ESCENARIO PLAZA MAYOR….para PASEOS A CABALLO, calesas y carretas

Para la realización de espectáculos ecuestres y el uso y disfrute por parte de los caballistas de nuestro centro histórico se ha habilitado nuevamente, una pista en la Plaza Mayor, con la novedad este año de una mayor anchura, a modo de paseíllo por cercanía al lugar de celebración de los concursos de competición y otros espectáculos ecuestres.

El alcalde, Marcos Iglesias Caridad y la delegación de Ferias Ganaderas del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo que ostenta Joana Veloso Dos Santos, animan a todos aquellos que quieran a que se sumen con sus caballos a esta Feria del Caballo, desplazándose con los mismos por el Recinto Ferial (entorno del Paseo Fernando Arrabal) y otros puntos de la ciudad.