Estas son las subvenciones que da el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo a los clubes de la ciudad

El delegado de Deportes, Víctor Gómez, ha dado a conocer las cantidades una vez se ha publicado el informe de la comisión de valoración y aprobado el reparto de subvención a los clubes deportivos mirobrigenses correspondientes al ejercicio 2025.

La partida disponible era de 41.000€, que se han repartido entre los clubes deportivos que lo han solicitado, en función de los puntos asignados a cada uno siguiendo un baremo de puntuación establecido en las bases.

Este año han sido un total de 18 clubes los beneficiados, al igual que el año anterior. La relación de beneficiarios y subvención a otorgar es la siguiente:

-Club Ciudad Rodrigo CF……………………………………………7.237,23 €

-Club de Pelota Rio Águeda………………………………………...2.125,62 €

-Club Dep.Fed. Mir. Escalada y Montaña………………………...2.007,53 €

-Club Deportivo Arco Miróbriga…………………………………2.176,23 €

-Club Deportivo Capitán Nemo De Piragüismo De Ciudad Rodrigo…. 2.884,77 €

-Club Deportivo Ciudad Rodrigo Orientación ………………1.096,55 €

-Club Deportivo Club Jóvenes Ciclistas Mirobrigenses…1.366,47 €

-Club Deportivo De Karate Dojo-Kun…………3.222,17 €

-Club Deportivo De Patinaje De Ciudad Rodrigo ……………1.670,13 €

-Club Deportivo Federado Ítaca……………………………………1.737,61 €

-Club Deportivo Federado Unión Deportiva Mirobrigense 1.940,05 €

-Club Deportivo OESTEXTREM-AFN………………………………1.518,30 €

-Club Deportivo Rincón Oeste……………………………………2.547,37 €

-Club Deportivo Tres Columnas……………………………………4.419,94€

-Wetones Club Tenis…………………………………………………….2.041,27 €

-C.D. Club De Pádel…………………………………………………………………1.176,12 €

-CD. Miróbriga Futsal……………………………………………………………297,66 €

-C.D. Tiro Al Plato Miróbriga…………………………………………………1.200,00 €

Con la finalidad de incentivar la realización de proyectos deportivos, de carácter no profesional, durante la temporada 2025.