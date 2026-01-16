Estos son los toros que protagonizarán el Carnaval del Toro 2026 de Ciudad Rodrigo

El Teatro Nuevo “Fernando Arrabal” ha acogido en la tarde de este viernes la presentación oficial de los toros que participarán en los festejos taurinos tradicionales del Carnaval del Toro 2026 de Ciudad Rodrigo. Durante el acto, presidido por el teniente de alcalde y el presidente de la Comisión Taurina, Ramón Sastre, se desvelaron las imágenes de los astados que se correrán durante los distintos festejos programados.

El programa comenzará el viernes 13 a las 19:00 horas con el encierro de mansos con parada de cabestros, con reses de la ganadería de D. Luis Cebrián.

En la madrugada del sábado 14, a las 00:15 horas, se celebrará la capea nocturna con dos toros de la ganadería de D. Antonio López Gibaja, procedentes de la finca “Los Baldíos”, en Oliva de Plasencia (Cáceres), de encaste Salvador Domecq y Díez. Ese mismo sábado, a las 11:00 horas, tendrá lugar el Toro del Antruejo, con un ejemplar de la ganadería de Hermanos Sánchez Herrero. A las 13:00 horas se desarrollará el encierro tradicional con tres toros de la ganadería Monte la Ermita, de Villamantilla (Madrid), de procedencia Torrestrella, Jandilla y Juan Pedro Domecq, a los que se sumarán los dos toros lidiados en la capea nocturna.

El domingo 15, a las 11:00 horas, se celebrará el encierro mixto con caballos, con seis toros de la ganadería de D. Antonio López Gibaja.

El lunes 16, también a las 11:00 horas, tendrá lugar el encierro tradicional con seis toros de la ganadería de Fermín Bohórquez, procedentes de la dehesa “Fuente Rey”, en Jerez de la Frontera (Cádiz), de encaste Murube-Urquijo.

La madrugada del martes 17, a las 00:15 horas, se celebrará una nueva capea nocturna con dos toros de la ganadería Toros de Brazuelas, de encaste Juan Pedro Domecq. A las 09:00 horas tendrá lugar el Toro del Aguardiente.

Ese mismo día, a las 11:00 horas, se cerrarán los encierros con un encierro tradicional de seis toros de Hermanos Sánchez Herrero, procedentes de la dehesa “Alvarillo”, en El Bodón, de encaste Juan Pedro Domecq.

Los festejos taurinos populares concluirán el domingo, día 21, a las 12:00 horas, en el que se correrán tres vacas de la ganadería Hermanos Sánchez Herrero, poniendo el broche final al programa del Carnaval del Toro 2026.