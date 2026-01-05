Talleres de arqueología disponibles durante todo el mes de enero en Siega Verde

El complejo arqueológico de Siega Verde, ubicado a orillas del río Águeda oferta una amplia variedad de talleres que se impartirán a lo largo del mes de enero.

Todos los sábados a partir de las 17:30 horas y por un precio de 1,50 euros, los participantes podrán sumergirse en el mundo de la arqueología a través de temáticas como el arte rupestre, parietal o la caza con propulsor.

Los talleres tendrán lugar los días 10, 17 y 24 de enero. Es necesario una inscripción previa que se puede realizar a través del email 'visitas@siegaverde.es' o por teléfono en el 653781071. Aquellas personas que acudan a la visita guiada que hay los sábados a las 16:00 horas podrán participar en estos talleres totalmente gratis.

El primero de los talleres ya tuvo lugar este sábado 3 de enero, bajo la temática 'Calcos prehistóricos' contando con la presencia de un grupo de niños.