Teatro, flamenco y espectáculos para los niños, Ciudad Rodrigo presenta la programación de artes escénicas hasta fin de año

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha presentado la programación de artes escénicas del Teatro Nuevo Fernando Arrabal hasta fin de año. Cabe recordar que la ciudad celebra este año el 125 aniversario del teatro, lo que supone “una conmemoración histórica” que ha permitido que los vecinos disfruten de “numerosos actos culturales más allá de la programación estable que se realiza”, como asegura el alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias. Un segundo semestre de “gran contenido cultural en el que se han programado siete espectáculos teatrales y musicales dentro de la Red de Teatros de Castilla y León a los que se sumarán las actividades especiales organizadas por el Ayuntamiento”.

Para la concejal Belén Barco, la programación presentada intenta “dar gusto a todas las edades, a todas las personas que acuden al teatro que cada vez son más y eso nos llena de mucha satisfacción”. Barco ha anunciado que el programa arrancará el sábado 11 de octubre con la obra ‘Las Coplas con pan saben mejor’ del Trío Caracol, una obra que va destinada a público adulto. Continuará el sábado día 25 con la obra ‘Reflejos’ de Dinamia Teatro.

En noviembre el programa incluye una obra de teatro para el sábado día 8, ‘La Faraona’, d la Compañía Artística de Estíbaliz Núñez, que va a poner una nota de flamenco. El sábado día 29 tendrá lugar “Charlas con Azucarillo’ de Las Couchers, una compañía valenciana.

En diciembre llegan las obras para el público infantil con ‘Pulgas’ de Pez Limbo y ‘Bichitos’ de Spasmo Teatro. Termina la programación el 13 de diciembre con la obra ‘Ulises’ de la compañía Antonio Campos.