El Teatro Nuevo de Ciudad Rodrigo acoge el Encuentro Castellano y Leonés de Corales

La delegada de Cultura, Belén Barco, y el presidente de la Coral Dámaso Ledesma, José Antonio Gorjón, han anunciado la celebración del Encuentro Castellano y Leonés de Corales, que se llevará a cabo este sábado 27 de septiembre en el Teatro Nuevo "Fernando Arrabal" de Ciudad Rodrigo. El evento comenzará a las 20:15 horas.

Este encuentro promete una velada musical de gran nivel con la participación de tres destacadas agrupaciones corales: la anfitriona Coral mirobrigense "Dámaso Ledesma", la Coral "La Moraña" de Arévalo y el Coro Verso de Valladolid. José Antonio Gorjón, presidente de la Coral Dámaso Ledesma, ha extendido una invitación a todos los vecinos de Ciudad Rodrigo para que asistan al evento, haciendo un especial hincapié en la importancia de que acudan padres con sus hijos. "El interés por la cultura se adquiere desde niños", afirmó Gorjón, subrayando la relevancia de fomentar las artes desde edades tempranas.

Además, el presidente de la coral ha aprovechado la ocasión para felicitar y agradecer al Ayuntamiento por su labor en la organización de este evento, destacando el apoyo institucional a la cultura en la ciudad.

El Encuentro Castellano y Leonés de Corales se presenta como una oportunidad única para disfrutar del talento y la pasión de estas agrupaciones, fortaleciendo así los lazos culturales entre las diferentes provincias de la región.