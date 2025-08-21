El Teatro Nuevo “Fernando Arrabal” de Ciudad Rodrigo incorpora un aseo accesible

El Teatro Nuevo "Fernando Arrabal" cuenta desde ahora con un aseo accesible para personas con discapacidad y personas mayores, en el marco de una serie de mejoras realizadas por el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo a través de las delegaciones de Obras e Instalaciones, y de Cultura.

La nueva instalación ha sido presentada por el alcalde, Marcos Iglesias, acompañado por miembros del equipo de gobierno, entre ellos el teniente de alcalde y delegado de Obras, Ramón Sastre; la delegada de Cultura, Belén Barco; y la edil de Infancia y Educación, Paola Martín Muñoz.

Las obras de mejora en el edificio han incluido también el repintado de distintas zonas, la revisión de la cubierta metálica y la reparación de elementos de madera, todo ello coincidiendo con la conmemoración del 125 aniversario del Teatro Nuevo.

La ejecución de los trabajos ha sido llevada a cabo por una empresa local y con medios propios del Ayuntamiento, reforzando así el compromiso municipal con la accesibilidad, la conservación del patrimonio cultural y el impulso a la economía local.