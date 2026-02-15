Tensión en la plaza a la entrada del último toro de López Gibaja que se enceló con dos caballos en el encierro a caballo de Ciudad Rodrigo

El Domingo de Carnaval es un día especial, muchos son los años que aficionados de esta gran fiesta viajan con sus caballos hasta Ciudad Rodrigo para vivir en persona uno de los encierros más populares del panorama taurino español.

Encierro a Caballo en el Carnaval del Toro 2026 de Ciudad Rodrigo | Juanes

Hoy se refleja el trabajo de las semanas previas al carnaval donde un gran equipo encabezado por el director de campo, el jinete Juan Luis Perita, tan querido y reconocido en Miróbriga, se encargan del manejo de las reses bravas, en este caso de Antonio López Gibaja para que se hermanen con los mansos con el único fin de que se acostumbren para que en el encierro a caballo, el que ha tenido lugar en la mañana de este domingo salga todo lo mejor posible, pese a que siempre hay incertidumbre, pues son animales que nunca se sabe cómo van a reaccionar, sobre todo una que vez que salen del campo que ha sido su hábitat durante semanas y llegan a la calle, un escenario totalmente desconocido donde jinetes y corredores se agrupan en un mismo recorrido hasta llegar a la plaza donde los astados tienen que ser encerrados en los corrales para después salir a la capea una vez finalizado el encierro.

Encierro a Caballo en el Carnaval del Toro 2026 de Ciudad Rodrigo | Mateo G.J.

En esta ocasión, la manada ha salido con retraso de la finca Casasola, de donde han empezado a salir sobre las 11:15 horas pasando por la Ermita donde ya había público esperando y dirigiéndose ya hacia el asfalto para adentrarse en la muralla una vez pasada la zona de Los Pinos.

Encierro a Caballo en el Carnaval del Toro 2026 de Ciudad Rodrigo | Verónica Tapia

A la plaza los animales han llegado a las 11:32 horas con la manada rota en dos grupos, por un lado han entrado cinco toros acompañados de unos seis jinetes y posteriormente ha entrado otro toro solo con el resto de caballistas donde se ha generado más tensión, ya que el toro se ha arrancado a varios caballos, arrinconando a uno de ellos, uno tordo, contra las tablas al que le ha propinado un puntazo en la parte trasera de las patas que no ha pasado a mayores gracias a la rápida intervención del director de lidia Pérez Pinto que de inmediato ha citado al animal de Gibaja y lo ha alejado de los caballos para después reconducirlo con su capote hasta chiqueros.

Durante el trayecto, en la zona del Árbol Gordo, otro jinete ha sido derribado, siendo atendido por los servicios sanitarios.

