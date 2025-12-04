Los toriles de la Plaza de Ciudad Rodrigo usados para el Carnaval se convertirán en un museo

Los toriles de la Plaza de Ciudad Rodrigo que se utilizan para guardar a los toros los días de festejo se convertirán en un museo. El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha licitado la obra por un importe de 173.000 euros para acometer la musealización de este espacio ubicado en la planta baja del edificio municipal.

El proyecto, redactado por María Teresa Cubas, recoge la “la reforma y acondicionamiento las dependencias ocupadas por los Toriles con el fin de crear un museo en dicha zona, dicho espacio seria accesible durante todo el año, excepto los días de carnaval, en los que dichas dependencias son utilizadas como estancia para los animales que participan en corridas y encierros durante estas fechas”. Además, añade que el proyecto pretende no solo “adaptar las dependencias a espacio museístico” sino también “restaurar, recuperar y adecuar este espacio interior, instalando aquellos elementos necesarios para un correcto y más seguro desarrollo de las actividades necesarias durante los días de carnaval. Por otro lado, se plantea la instalación de protecciones, elementos accesorios y gráficos, que contribuyan a la creación de un espacio museístico, accesible y seguro que se pueda visitar durante todo el año”.

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo está declarado Bien de Interés Cultural y que el edificio se encuentra situado en un entorno de cautela arqueológica, por lo que será necesaria la realización de un Control Arqueológico, a pesar de que en la intervención no se va a sustituir el pavimento, sin embargo, bajo la zona que se mejorará pueden existir restos de la antigua iglesia de San Juan.

Según el documento se quiere mantener la imagen y el uso de los toriles; conservando la esencia del espacio a rehabilitar ya que se trata de unas dependencias singulares, que por su diseño y compartimentación no van a poder destinarse a otra función que la ya establecida. Su uso solamente cuatro días al año, durante las fiestas de carnaval hace que el resto del tiempo se usen como almacén y es por eso que, desde el Consistorio, se plantee la idea de crear un espacio museístico para transmitir la esencia del carnaval durante todo el año.

Los interesados podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 29 de diciembre. La obra tiene un periodo de ejecución de cuatro meses.