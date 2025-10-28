Los trabajos de desbroce y limpieza en el Paraje de la Moretona, en Ciudad Rodrigo, ya han comenzado

Trabajos de desbroce y limpieza en el Paraje de la Moretona, en Ciudad Rodrigo

La represa del Paraje de la Moretona está siendo durante estos días escenario de las labores de desbroce y limpieza de maleza que buscan prevenir riesgos ante posibles crecidas del río Águeda.

El delegado municipal de Ríos y Alamedas, José Manuel Jerez, ha supervisado personalmente los trabajos que están siendo ejecutados por encargo de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD). Según explicó Jerez, esta intervención es una respuesta directa a la reivindicación realizada por el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ante la CHD.

El delegado municipal de Ríos y Alamedas, José Manuel Jerez supervisando los trabajos de desbroce y limpieza en el Paraje de la Moretona, en Ciudad Rodrigo | AYTO_CIUDAD_RODRIGO_CASAMAR

La preocupación se centraba en el tramo inferior de la represa, donde la acumulación de maleza representaba un peligro significativo. "El riesgo que este tapón natural supone en caso de avenida del río Águeda era nuestra principal preocupación", afirmó José Manuel Jerez, subrayando la necesidad de eliminar la vegetación densa para garantizar un flujo de agua seguro y proteger el entorno en caso de fuertes lluvias.