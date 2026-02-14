Trece grupos exhiben sus disfraces en el desfile callejero del Sábado de Carnaval en Ciudad Rodrigo

Una vez finalizado el primer encierro del carnaval en Ciudad Rodrigo, ha sido el turno de uno de los actos más esperados anualmente, el tradicional desfile callejero, con participantes locales que como cada año han sido ovacionados por el público, en reconocimiento a su originalidad y también trabajo realizado durante meses para poder disfrutar y hacer disfrutar, a la par, a los espectadores.

En total, este año han desfilado 13 grupos en modalidades individual y colectiva que han llegado hasta el coso de tablas desde la plaza Campo del Pozo, desfilando por la plaza Cristóbal de Castillejo y la calle San Juan.

Concurso de disfraz callejero del Carnaval del Toro 2026 | Mateo G.J.

El primero en salir al ruedo, con un solo participante, ha sido 'Carnavalero busca esposa'; seguido de él y, por orden, se han dejado ver llamativas y originales creaciones como 'Fariblinders', que simulaban y rememoraban los años 20 con 25 participantes, el mayor grupo que ha desfilado; 'Sombrereros locos, se nos fue la cabeza y el sombrero también'; 'Los monstruosos S.A. llegan a Ciudad Rodrigo' con tres participantes; 'Cielo e infierno en el albero carnavalero' con 12 participantes; 'El gallinero de Triana' con 3 participantes; 'Gran circo Taladrón' con 16 participantes; 'Faribalizas on road' con 6 participantes; 'Don Quijote de La Mancha' con 5 participantes; 'En tren de las brujas' con 4 participantes; 'AC DC' con un participante; 'Unión farinata' con 6 participantes; y 'Al oeste del oeste' con 4 participantes.

Trece creaciones cargadas de narrativa visual y humor, de una nota alta y de gran atractivo para el público que ha valorado muy positivamente esta exhibición.