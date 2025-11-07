Tres largometrajes seleccionados en el festival FICCI-ON encabezan la programación del fin de semana en Ciudad Rodrigo

FICCI-ON, el Festival Internacional de Cine de Ciudad Rodrigo, celebra este fin de semana la segunda y tercera jornada de su 14ª edición, que se extenderá hasta el 15 de noviembre con una programación que reunirá en total 41 producciones de 14 países. Tras la gala inaugural de hoy, con la actuación de la Barahona Big Band y la proyección de los primeros cortometrajes en sección oficial, el certamen continuará con tres intensas jornadas dedicadas al mejor cine independiente en el Cine Juventud.

El sábado 8 de noviembre, el festival acogerá a partir de las 17:30 horas la proyección de siete cortometrajes: Diari d’un operador cinematografic, de Daniel Seguí Florit; Adelaide, de Farhad Gharibi (Irán); Daisy, de Aditi Dixit, Joffrey Atienza Zamora y Shecid Domínguez Aguilera (India, México, Filipinas y España); Nika, el calderón tropical, de José Hernández; Tigre, una coproducción de Argentina, México y Venezuela, y dirigido por María Victoria Sánchez Lara; El niño que engañó a la muerte, del francés Pipou Phuong Nguyen; y The Premiere, de Toma Waszarow (Bulgaria). El pasado, la mitología, la defensa de la naturaleza, el amor al cine o el paso del tiempo son algunas de las temáticas que exploran estas piezas, en formato corto y formato documental. La jornada se completará a las 20:00 horas con el largometraje Never Alone, del director finlandés Klaus Härö, una historia sobre la soledad, la esperanza y la fuerza de los vínculos humanos.

El domingo 9 de noviembre, el protagonismo será para el cine de largometraje con las proyecciones de Pacto da Viola (Guilherme Bacalhao, 17:30 h) y Te protegerán mis alas (Antonio Cuadri, 20:00 h), dos títulos que abordan la generosidad, la esperanza y los conflictos familiares desde sensibilidades muy distintas.

El lunes 10 de noviembre se inaugurará el programa educativo EDUCAFICCI-ON, dirigido a fomentar el conocimiento por el séptimo arte entre el alumnado de los centros educativos de la comarca y una de las grandes apuestas del festival, que reunirá a más de 700 alumno. La cinta protagonista de la primera sesión será la película de animación Robot Salvaje (Estados Unidos, Chris Sanders), una aventura épica sobre una robot que naufraga en una isla desierta y aprende a convivir con la naturaleza y los animales. La cinta se exhibirá en dos sesiones: a las 9:30 horas para alumnado de 3º y 4º de Primaria, y a las 11:45 horas para 5º y 6º de Primaria.

Por la tarde, a las 20:00 horas, se retomará la programación de la sección oficial con la proyección de siete cintas: Canillitas (Raúl de la Fuente Calle), Yo, Mi, Me, Conmigo (Alicia Van Assche), Carta a un suicida (Xana del Mar López García y Miguel Solís González), El reemplazo (Alberto Ortega), Patrimonio (Aitor Abio), Global Snow (Parsa Dehghanian) y Gizaki (Xanti Rodríguez), centradas en cuestiones sociales como el trabajo infantil, la vida rural, el desempleo o la juventud.

Con una programación que combina diversidad temática, compromiso social y nuevas voces del cine contemporáneo, FICCI-ON consolida su posición como una cita de referencia para los amantes del séptimo arte y un punto de encuentro entre creadores y público.

Las jornadas del viernes 7, viernes 14 y sábado 15 serán de entrada gratuita hasta completar aforo. Desde el domingo 9 hasta el jueves 13, el acceso a las proyecciones requerirá entrada (3€), que podrá adquirirse en el Cine Juventud (Travesía Campo de San Vicente, 37500 Ciudad Rodrigo; teléfono 923 46 27 82) en horario de 17:30 a 23:00 horas.

El Festival Internacional de Cine de Ciudad Rodrigo FICCI-ON está organizado y promovido por Kinema Siete y Stellarum Films, con la colaboración principal de la Diputación de Salamanca y del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo. Cuenta también con la colaboración del Departamento de Evangelización y Nuevas Tecnologías de la Diócesis de Ciudad Rodrigo, Proyecfilm, Cine Juventud (Ser Cine), DT estudio web, Signis España, Sweet y Solyges Red Mediaria, y la Universidad Politécnica de Madrid que además otorga un premio a la divulgación científica dentro del Festival.