La UD Mirobrigense de baloncesto busca jugadores para la base y el equipo senior

Imagen de la captación de la UD Mirobrigense de baloncesto

La Unión Deportiva Mirobrigense quiere dar un paso más en su estructura de club. Los naranjas cuentan con sección de fútbol y baloncesto. Precisamente en esta última quieren ampliar su número de jugadores.

Para ello, la UDM ha publicado un formulario en su página web para poder inscribirse en sus equipos de baloncesto de cantera y también en el equipo senior.

La fecha límite para las personas interesadas es el 29 de septiembre, puesto que en el mes de octubre darán inicio los entrenamientos.