La unión de diferentes vecinos de la comarca de Ciudad Rodrigo y su riqueza patrimonial y geográfica a través de la villa de La Encina

La comarca de Ciudad Rodrigo se prepara para recibir una obra literaria que trasciende la simple historia local. El próximo viernes, 15 de agosto, se presentará en el centro lúdico de La Encina el libro "Estampas históricas de la villa de La Encina", del historiador José Ignacio Martín Benito. Pero más allá de la presentación, lo verdaderamente relevante es el profundo y meticuloso trabajo que la obra realiza para inmortalizar y poner en valor el rico patrimonio cultural, natural y humano de toda la comarca.

Con más de 800 páginas y 244 ilustraciones, el libro es una ambiciosa inmersión diacrónica en la historia de La Encina. Sin embargo, su verdadero valor radica en su capacidad para actuar como un espejo que refleja la identidad de toda la comarca. La obra no solo aborda aspectos históricos, artísticos o etnográficos de la villa, sino que también establece un diálogo constante con los municipios vecinos como Pastores, El Bodón, La Herguijuela, El Sahúgo, Robleda o Fuenteguinaldo. De esta manera, el libro se convierte en un nexo de unión, tejiendo lazos entre las diferentes localidades y mostrando cómo sus historias están intrínsecamente entrelazadas.

Un aspecto fundamental que destaca en la publicación es la atención dedicada al paisaje y la dehesa, elementos esenciales del entorno mirobrigense. Las referencias a parajes como El Olmo, Cabezal Viejo o Valdespino no son meras notas a pie de página, sino que se integran en el relato como protagonistas, subrayando la importancia de estos espacios naturales en la vida y el desarrollo de sus gentes a lo largo de los siglos.

La colaboración en la edición del Centro de Estudios Mirobrigenses (CEM) y el respaldo de varios ayuntamientos de la comarca, además de la Diputación de Salamanca y la Fundación de Castilla y León, demuestran el interés y la necesidad de este tipo de proyectos. Un esfuerzo colectivo que busca preservar y difundir una herencia compartida, dando a conocer las múltiples facetas de un territorio con una gran riqueza que, a menudo, pasa desapercibida.

La obra, prologada por el poeta y etnógrafo José Luis Puerto, no es solo un libro de historia, es un testimonio de la identidad y la memoria de una comarca. Es un recordatorio de que, para entender el presente y proyectar el futuro, es fundamental honrar y comprender las raíces que nos unen a la tierra y a las historias de nuestros antepasados.