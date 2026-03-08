UPL aboga por un hospital comarcal, la recuperación de los servicios ferroviarios y la reparación de la A-62 en Ciudad Rodrigo

El cabeza de lista de UPL por Salamanca a las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo, Carlos Salgado, estuvo presente este sábado en Ciudad Rodrigo, pronunciando un mitin que tuvo lugar en la Casa de la Cultura, donde expuso las iniciativas planteadas por su partido para la próxima legislatura y también los logros conseguidos hasta ahora en esta comarca.

Entre sus propuestas de mejoras, Salgado subrayó la necesidad de un cambio ante la grave situación socioeconómica de La Raya, apuntando que "desde la creación de la comunidad de Castilla y León en 1983, Ciudad Rodrigo ha perdido más de 3.500 habitantes".

Insistió también en una mejora de los servicios públicos, defendiendo que UPL seguirá reclamando un hospital comarcal para Ciudad Rodrigo; mejorar la red de ambulancias; la atención al medio rural; la creación de un vial desde la SA-200 a la CL-526 con acceso desde la A-62; el refuerzo operativo anti-incendios; el impulso de Ciudad Rodrigo como nodo logístico; la recuperación de los servicios ferroviarios en Ciudad Rodrigo; o la reparación integral de la A-62 entre Salamanca y Fuentes de Oñoro.

Haciendo un repaso de los logros por parte de UPL hasta ahora, Salgado destacó el "papel decisivo" jugado por la formación en el parlamento autonómico mediante la aprobación de una proposición no de ley para el mantenimiento de profesorado en el CEIP San Francisco de Ciudad Rodrigo en este curso; así como un plan para la Raya o la reforma de la estación de autobuses de Ciudad Rodrigo, "una enmienda presupuestaria, rechazada por el PP, que meses después anunció que acometería dicha reforma".

El objetivo por parte de UPL anuncian que es “dar la vuelta a la grave situación socioeconómica de La Raya. No podemos esperar resultados diferentes repitiendo la misma fórmula”, concluyó Salgado.