UPL exige que los fondos europeos Interreg se limiten a Salamanca y Zamora para evitar el "escándalo" de Valladolid

El cabeza de lista de UPL por Salamanca, Carlos Javier Salgado, acompañado de otros miembros de UPL en la presentación de la candidatura hace unos días.

Este jueves, Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha alzado la voz para exigir un cambio radical en la gestión de los fondos transfronterizos Interreg. La formación leonesista reclama que estas partidas, procedentes de la Unión Europea pero administradas por la Junta de Castilla y León, se destinen exclusivamente a las provincias de Salamanca y Zamora, y más específicamente a las comarcas de La Raya fronteriza con Portugal.

El cabeza de lista de UPL por Salamanca, Carlos Javier Salgado, ha denunciado lo que considera una "treta" por parte del ejecutivo autonómico al permitir que provincias no fronterizas accedan a estas ayudas. Salgado ha recordado que, en el último periodo, la provincia de Valladolid recibió más fondos transfronterizos que Zamora, a pesar de que esta última sí es fronteriza y presenta índices de desarrollo notablemente inferiores. "Es un verdadero escándalo y una vergüenza que se detraigan fondos de las zonas más necesitadas para engordar a las más enriquecidas", ha sentenciado el candidato.

Críticas a un Plan de La Raya "poco ambicioso"

Más allá de los fondos europeos, UPL ha mostrado su firme rechazo al planteamiento del Plan de La Raya presentado recientemente por la Junta. Según la formación, el proyecto busca más "el titular" que una solución real a la crisis socioeconómica de la zona. Critican que el plan se limite a incluir inversiones que deberían ser presupuestos ordinarios, como el mantenimiento de carreteras o la largamente prometida reparación de la vía entre Puebla de Sanabria y Rihonor, en lugar de actuar como un plan especial de desarrollo complementario.

Salgado también ha afeado la demora de la administración regional, señalando que el plan fue prometido a principios de 2022 y no se ha materializado hasta mediados de 2025, tras constantes iniciativas de UPL en las Cortes para desbloquearlo. Para los leonesistas, el resultado final es "insuficiente" y carece de la ambición necesaria para revertir la decadencia de las últimas décadas en el oeste de la comunidad.

Ante lo que consideran una "falta de ambición" de la Junta, UPL propone la creación de un plan complementario que incluya medidas estructurales de calado. Entre las propuestas destacan una fiscalidad diferenciada e incentivos económicos profundos para la creación y conservación de empresas en La Raya, así como estrategias específicas para combatir la exclusión financiera en el medio rural y reforzar el comercio local.

Asimismo, la formación apuesta por un plan de choque para el empleo joven y femenino, que incluya incentivos directos a la contratación y al emprendimiento. Desde UPL manifiestan que, si bien desean que el Plan de la Junta contribuya al bienestar de Salamanca y Zamora, es imprescindible una implicación mucho más profunda y valiente para fomentar la inversión real y frenar el deterioro económico de la frontera luso-española.