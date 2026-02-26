UPL insiste en la conversión a Hospital el actual Centro de Especialidades de Ciudad Rodrigo

Convertir el actual Centro de Especialidades de Ciudad Rodrigo en Hospital es uno de los objetivos de Unión del Pueblo Leonés que consideran que este cambio aumentaría sus servicios y dotaría a la comarca de una mayor cobertura sanitaria, lo que evitaría a la población desplazamientos innecesarios.

Este jueves desde UPL han vuelto a reclamar esta petición que ya fue rechazada en las Cortes por el PP y Vox y aseguran que volverán a llevarla a las Cortes tras las elecciones ya que consideran la petición como “lógica y de justicia”. Para los leonesistas, un Hospital comarcal permitiría “dar una mejor y más rápida asistencia en el oeste salmantino, y remarcan que la comarca de Ciudad Rodrigo, con unos 25.000 habitantes (de los que 12.000 viven en Ciudad Rodrigo), supone una masa poblacional suficiente que, unido al hecho geográfico, aconsejaría dotar a esta zona de un hospital de carácter comarcal”, aseguran en un comunicado. En este aspecto, desde UPL recuerdan que sí existen hospitales comarcales en otras localidades de peso demográfico similar a Ciudad Rodrigo, como Coria o Medina del Campo, por lo que consideran que la dotación de hospital a Ciudad Rodrigo es algo “perfectamente factible”.

Por otro lado, desde Unión del Pueblo Leonés sostienen que dotar a Ciudad Rodrigo de un Hospital Comarcal es algo “esencial para poder asegurar una buena cobertura sanitaria” en la zona, calificando como “lamentable” que gran parte de los habitantes de la comarca de Ciudad Rodrigo tengan actualmente su hospital (el de Salamanca) a más de 100 kilómetros, estando ubicada la propia Ciudad Rodrigo a 90 kilómetros, si bien recuerdan que hay localidades mucho más alejadas, como Navasfrías, a 140 kilómetros de Salamanca.

De este modo, los leonesistas apuntan que la actual lejanía del centro hospitalario conlleva hechos como la disminución de las posibilidades de supervivencia en caso de una emergencia grave o amplios desplazamientos para una simple consulta médica, y apuntan que un hospital comarcal en Ciudad Rodrigo “además de los beneficios puramente sanitarios, dotando de una mejor cobertura médica a la zona, tendría otros beneficios derivados de su existencia, como fijador de población”, ya que “hay gente que queriendo vivir en la comarca se lo piensa dos veces por el simple hecho de tener lejos un hospital, y con uno en Ciudad Rodrigo, eso cambiaría”.

Asimismo, los leonesistas apuntan que la conversión del Centro de Especialidades de Ciudad Rodrigo en Hospital Comarcal implicaría la creación de puestos de trabajo en la zona, tanto para ejecutar la ampliación aparejada a la conversión (que precisaría de arquitectos, albañiles, fontaneros, electricistas,…), como para su posterior funcionamiento (necesitándose más médicos, enfermeros, celadores, personal de limpieza, personal de cocina, personal de seguridad,…), hecho que consideran “un revulsivo importante, que ayudaría a dinamizar la economía de la zona, pues los trabajadores del hospital revertirían parte de su consumo en las tiendas, restaurantes, bares y otros establecimientos de la ciudad”.