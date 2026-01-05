UPL reclama una conexión entre la SA-200 y la CL-526 para añadir un acceso a la A-62 en Ciudad Rodrigo

La falta de conexión entre la carretera autonómica CL-526 y la autovía A-62 ha vuelto a las Cortes autonómicas de la mano de Unión del Pueblo Leonés (UPL), que ya registró en el año 2024 una enmienda presupuestaria para conectar las carreteras SA-200 (Ciudad Rodrigo-La Alberguería de Argañán) y CL-526 (Ciudad Rodrigo-Coria), enmienda que fue debatida y votada en el que hasta ahora ha sido el último debate que ha habido en las Cortes autonómicas sobre Presupuestos, siendo rechazada dicha enmienda de UPL por el voto en contra de PP y VOX, así como la abstención de PSOE y Podemos.

No obstante, los leonesistas han vuelto a insistir en ello, registrando una pregunta escrita en las Cortes mediante la cual instan a la Junta a construir un enlace entre las carreteras SA-200 y CL-526, de modo que se pueda aprovechar la salida 322 de la autovía A-62, que la une con la carretera autonómica SA-200, para enlazarla así también con la CL-526 (carretera Ciudad Rodrigo-Coria), ya que esta actualmente carece de enlace de conexión con la autovía.

De este modo, este nuevo vial que proponen desde Unión del Pueblo Leonés, que no llegaría a los 2 kilómetros de longitud, permitiría no solo conectar la carretera Ciudad Rodrigo-Coria con la autovía A-62, sino que además dotaría al polígono industrial de Las Viñas de un acceso directo a la CL-526, facilitando con ello su acceso no solo desde Coria o Cáceres, sino también desde localidades como Fuenteguinaldo, El Bodón o la comarca del Rebollar.

Y es que para UPL conectar las carreteras SA-200 y CL-526 supone “un elemento clave para mejorar la movilidad y logística del sur de la comarca de Ciudad Rodrigo”, apuntando además que con la ampliación proyectada del polígono de Las Viñas supone una necesidad también para facilitar el acceso a este, ya que actualmente para ir desde éste hacia la carretera de Coria los camiones deben ir hasta el barrio del Arrabal de Ciudad Rodrigo para coger allí la CL-526, lo que para los leonesistas “supone un sinsentido, tanto desde el punto de vista de la logística como desde el de la seguridad vial, más teniendo una solución fácil y lógica como construir un vial entre la SA-200 y la CL-526 que no requeriría de grandes dificultades ni tendría excesiva longitud”.

Por ello, desde Unión del Pueblo Leonés insisten, mediante una pregunta registrada en las Cortes autonómicas, en reclamar a la Junta que conecte la SA-200 y la CL-526 para dotar de acceso a la A-62 a la carretera Ciudad Rodrigo-Coria y facilitar el acceso a esta autovía y al polígono de Las Viñas desde o hacia las comarcas del Campo de Robledo y El Rebollar, así como a Coria, Cáceres o Plasencia.