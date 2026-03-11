Unión del Pueblo Leonés (UPL) reclama la creación de una sede del Museo Nacional de Escultura en Ciudad Rodrigo, exponiendo que "supondría un revulsivo y un gran beneficio para Ciudad Rodrigo" que permitiría el regreso del conjunto escultórico 'El Calvario' de Juan de Juni, que hace dos décadas está ubicado en Valladolid.

Desde UPL relatan que hubo un retorno temporal de la obra en 2006 para la exposición 'El entorno artístico de Juan de Juni', organizada por el Ministerio en el Palacio de los Águila de Ciudad Rodrigo, aunque tras su finalización, la obra fue de nuevo trasladada a Valladolid. Algo que desde este partido supone "un desprecio hacia Ciudad Rodrigo".

Por ello, plantean la creación de una sede del Museo Nacional de Escultura en el que poder exponer la obra de 'El Calvario' junto a otras que posea el Estado en titularidad o cedidas. Algo que consideran "perfectamente factible".

A mayores y como parte de su programa electoral, reclaman que se incremente la partida destinada a la Feria de Teatro de Miróbriga, que dicen "requiere de una financiación adecuada que tenga en cuenta el incremento de costes de los últimos años para asegurar su continuidad y calidad". Reclaman "mayor implicación" de la Junta y que dejen de "congelar" la partida destinada a la feria.

"Nose está teniendo en cuenta el incremento de los costes, repitiendo la misma asignación por parte de la Junta año sí, año también, lo que plantea cada vez más dificultades a las compañías para poder participar en esta feria en Ciudad Rodrigo", concluyen.