'Valenciano', de la ganadería salmantina Sánchez Herrero, será el Toro del Antruejo 2026

La Asociación Carnavaldeltoro.es ha dado a conocer la identidad del que será uno de los grandes protagonistas del próximo Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo. El ejemplar elegido es ‘Valenciano’, un astado de la ganadería de Hermanos Sánchez Herrero que se convertirá el próximo 14 de febrero en el decimoquinto Toro del Antruejo de la historia.

‘Valenciano’, nacido en mayo de 2021, es un ejemplar de pelo negro meano y herrado con el número 41. Actualmente pasta en la dehesa ‘Albarillo’, en el término municipal de El Bodón, a la espera de su cita con las calles mirobrigenses. El astado saltará desde los corrales de San Pelayo el sábado de Carnaval a las 11:00 horas, realizando el recorrido habitual hasta la zona de Los Pinos.

Con esta elección, la ganadería de Hermanos Sánchez Herrero marca un hito histórico al convertirse en la primera en aportar tres ejemplares a este formato. ‘Valenciano’ sigue la estela de sus hermanos de camada ‘Precioso’ (2022) y ‘Romino’ (2023). Además, la asociación destaca que, por sexta edición consecutiva, el animal ha sido criado en la denominada Socampana, reforzando el vínculo del festejo con el campo charro y los recursos locales.

‘Valenciano’ se suma así a una lista de nombres ilustres que comenzó en 2011 con ‘Sevillano’. Desde la organización han querido agradecer el apoyo de las empresas y particulares que financian este toro y el resto de eventos programados, consolidando una tradición que cada año atrae a miles de aficionados a Ciudad Rodrigo.