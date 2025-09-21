Vega Moreno, Celia Méndez y Esther Pérez, campeonas del Concurso de Apartado de la Vaca en Ciudad Rodrigo

Concurso de Apartado de la Vaca de la Feria del Caballo de Ciudad Rodrigo

La Plaza de Toros de Ciudad Rodrigo se convirtió este fin de semana en escenario de emoción y destreza con la celebración del Concurso de Apartado de la Vaca, uno de los momentos más esperados de la Feria del Caballo mirobrigense. En una final muy disputada, el equipo formado por Vega Moreno, Celia Méndez y Esther Pérez se alzó con el primer premio, destacando no solo por su técnica, sino también por la elegancia de su presentación, lo que les valió además el galardón al mejor atavío.

El segundo puesto recayó en Jorge Vicente, Sergio Muñoz y Raúl Muñoz, que demostraron compenetración y experiencia en el ruedo. Completaron el podio José Ignacio Méndez, Miguel Ángel Rubio y Abdón Ramos, en un brillante tercer lugar que arrancó la ovación del público.

Uno de los momentos más emotivos fue la entrega del premio especial al más joven, que recayó en Manuel Paniagua Pérez, símbolo de la continuidad de esta tradición ecuestre que cada año gana más seguidores entre las nuevas generaciones.

La ceremonia estuvo presidida por el teniente alcalde, Ramón Sastre, y la delegada de Ferias Ganaderas, Joana Veloso, quienes subrayaron la importancia de mantener vivas las raíces culturales y el espíritu de la Feria del Caballo, que sigue consolidándose como una cita imprescindible en el calendario festivo de Miróbriga.