La Virgen de la Salud ya se encuentra en la enfermería de la plaza de toros de Ciudad Rodrigo para la "protección" de los heridos durante el Carnaval del Toro

Colocación de la Virgen de la Salud en la enfermería con motivo del Carnaval del Toro

La imagen de la Virgen de la Salud ya se encuentra en la enfermería de la plaza de toros de Ciudad Rodrigo desde este Jueves de Carnaval. Una tradición arraigada al Carnaval del Toro que se realiza anualmente para "proteger" a los heridos que tengan que ser trasladados hasta la enfermería.

Esta imagen habitualmente se encuentra en posesión de las Hermanitas del Hospital con el fin de "dar salud y felicidad a nuestros mayores. Nos ceden la imagen de la virgen para que todos los heridos del carnaval logren que la virgen interceda por su salud", explica Marcos Iglesias.

Colocación de la Virgen de la Salud en la enfermería con motivo del Carnaval del Toro | Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo/CASAMAR

El alcalde, que ha estado presente en la puesta del cuadro de la virgen en la enfermería, ha indicado que desde hace unos años se requiere de la presencia del capellán en la plaza para aquellos heridos que soliciten asistencia religiosa. Tras el acto ha tenido lugar una oración.

Una vez finalizado el carnaval, la imagen será devuelta a las hermanas de la congregación de las Siervas de María.