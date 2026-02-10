Las voces de los mayores de la comarca de Ciudad Rodrigo guiarán una ruta por los pueblos

La Fundación Ciudad Rodrigo está llevando a cabo en este primer semestre de 2026 el proyecto “Rutas sonoras por la Tierra de Ciudad Rodrigo” que pretende establecer rutas en los municipios, donde el visitante pueda recorrer la localidad a través de las voces de los mayores que serán quienes les indiquen los lugares más significativos del pueblo.

Al tiempo, se pretende realizar una ruta comarcal que englobe quince localidades seleccionadas, entre las que se encuentra Ciudad Rodrigo donde la ruta será temática: lugares de Carnaval. En el resto de las localidades, las rutas serán generales sobre lugares del pueblo.

Los objetivos de este proyecto son recoger, conservar y poner en valor el patrimonio cultural inmaterial, establecer rutas en poblaciones y de una ruta general por la Tierra de Ciudad Rodrigo con una perspectiva turística, social, cultural y también pedagógica. También dinamizar a la población de localidades de la comarca de Ciudad Rodrigo a través de las sesiones de grabación y también a través de las propuestas de difusión posteriores, bien sean de carácter turístico, cultural o pedagógico así como lograr la cohesión territorial enmarcado en la finalidad de la Fundación Ciudad Rodrigo: unión para el desarrollo.

El pasado jueves comenzaron las grabaciones de personas mayores en Aldea del Obispo, ayer lunes tuvieron lugar en Sancti Spíritus y este miércoles serán en Navasfrías. Estas grabaciones estarán disponibles en plataformas de audio y podrán escucharse in situ a través de códigos QR. Por otro lado, también se prevé la creación de dinámicas posteriores para promover estas rutas como: una unidad didáctica, creación de yincanas, pasaporte de rutas, entre otras.

Este proyecto se lleva a cabo a través de una persona contratada por la Fundación Ciudad Rodrigo con una subvención del ECYL, Servicio Público de Empleo de Castilla y León.