Vuelven a sus casas las personas desalojadas en el incendio de El Payo
A partir de las 20:00 horas se han levantado las restricciones que no permitían la estancia en las diferentes viviendas
Buenas noticias en uno de los incendios que se han producido en Salamanca, en este caso el de El Payo, donde las 22 personas de la residencia y los demás habitantes que tuvieron que ser desalojadas a consecuencia del fuego que arrasaba la zona, han visto como podrán volver a sus casas tras tener el incendio medianamente controlado.
Como han indicado fuentes municipales de la localidad a SALAMANCA24HORAS, la situación es muy favorable y ya no se ve llama por ninguno de los lugares, solamente humo tras los trabajados realizados por el servicio de extinción de incendios.
De este modo, todo el mundo tiene orden de poder llegar a sus casas y “se espera que esta noche no haya aire y que no se vuelva a reavivar”. El fuego, que sigue en nivel 2 por su cercanía al municipio, se espera que se pueda controlar durante esta madrugada siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitan.
