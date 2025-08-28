La XXVIII Feria de Teatro de Castilla y León recibe dos estrenos absolutos de la Comunidad: ‘Aquí duermen ciervos’, de Arawake, y ‘Daydreams’, de Cidanz

Dos estrenos absolutos de compañías de Castilla y León coincidirán este jueves en la Feria de Teatro. El primero de ellos, el espectáculo teatral ‘Aquí duermen ciervos’, de los burgaleses Arawake, aborda la actual crisis migratoria y su reflejo en las redes sociales a partir de un texto de Nieves Rodríguez Rodríguez, bajo la dirección de Jorge da Rocha, con mezcla de actuación actoral y títeres (Sala Tierra, 12:30 y 17:00). En la programación vespertina llegará la segunda primicia, con el trabajo de danza ‘Daydreams’, de Cidanz Producciones – BCB (Ballet Contemporáneo de Burgos), dirigida por la también coreógrafa y bailarina Sara Sáiz y creada como reivindicación de «lo femenino como una sensibilidad necesaria para mejorar el mundo» (plaza de Herrasti, 20:00).

El programa del día comenzará con la habitual cita para público infantil en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal de Ciudad Rodrigo. En la de mañana jueves (11:00 horas), Eugenia Manzanera convoca a niños a partir de 6 años a jugar con el tiempo en su espectáculo ‘Ay qué lío’, «un lío divertido, loco, absurdo y poético», reza su carta de presentación. La oferta para los más pequeños continuará en el Espacio en Rosa (12:30 y 18:30) con el estreno en castellano de ‘Los cuentos de Lobican’, de la compañía gallega Redrum Teatro, concebido para espectadores de entre 3 y 8 años, un montaje de títeres musical que da la vuelta a los relatos clásicos con un premiado texto de Eva Mejuto. Además, por segundo día abrirá el Divierteatro entre las 10:00 y las 13:00 horas, en la plaza del Buen Alcalde (para mayores de 6 años) y la plaza del Conde (de 3 a 6 años), con distintas funciones y actividades lúdicas y educativas.

El resto de las doce representaciones de nueve espectáculos programados en la tercera jornada de la Feria atenderá a espectadores de todas las edades con trabajos de diversos géneros. Al público joven y adulto se dirigen tres montajes, además del de Arawake. ‘43º13’44’’N’, de la compañía vasca de Olatz Gorrotxategi, conjuga performance y teatro documento (dentro del circuito dedicado a esta modalidad escénica, patrocinado por el Instituto de las Mujeres) en un proceso de búsqueda en la memoria familiar (salón de actos Misioneras-Santa Teresa, 11:00 y 20:30). ‘Sueño de una noche de verano’, de la vallisoletana Rayuela Producciones Teatrales, traslada a los tiempos actuales la obra de Shakespeare en esta obra que, con dramaturgia y dirección de Nina Reglero, habla sin perder el sentido del humor del poder de los deseos y de lo imprevisible de la vida (Teatro Nuevo Fernando Arrabal, 19:00 horas). ‘Dysphoria’, de Histrión Teatro (Andalucía) se adentra en el asunto de la identidad de género desde la postura de una madre, un trabajo con dramaturgia y dirección de María Goiricelaya interpretado por Gema Matarranz (Espacio Afecir, 21:00).

El circo volverá a los Jardines de Bolonia con el valenciano Federico Menini y su ‘Llar’ (22:30 h), que recurre a distintas técnicas del género para hablar de las raíces y los lugares nos dan cobijo. Tras ese espectáculo dirigido a espectadores de todas las edades, el programa de la tercera jornada de la Feria se cerrará con la propuesta teatral para público adulto ‘No estoy de frente’, de la andaluza Mari Paz Sayago, que lanza una reflexión sobre la madurez de las mujeres y los efectos de la menopausia con toques de humor bajo la dirección de Chiqui Carabante y Paco León (Patio de los Sitios, 23:30).

Entre las actividades complementarias dirigidas a profesionales, mañana tendrá lugar la presentación de Mercartes, el Mercado de las Artes Escénicas y de la Música que se celebrará en Valladolid del 21 al 23 de octubre, impulsado por La Red española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de titularidad pública junto con Faeteda (Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza). Además, con el objeto de difundir proyectos emergentes de compañías de Castilla y León se darán a conocer ‘Rita la mariquita’, de la abulense Esenciali Producciones; ‘El amor de Fedra’, de Teatro Límite (Salamanca-Valladolid); y ‘Loucost’, de la leonesa Dada Claun.

La Feria de Teatro de Castilla y León está organizada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, con la colaboración del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y la Diputación Provincial de Salamanca, bajo la gestión y coordinación de la Asociación Cultural Civitas, y con el apoyo de Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), el Instituto de las Mujeres, la Junta de Extremadura, el Gobierno de Aragón, la Federación de Autónomos y Empresarios de la Comarca de Ciudad Rodrigo (Afecir) y la Coordinadora de Ferias de Artes escénicas del Estado (COFAE).