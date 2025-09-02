La XXVIII Feria de Teatro de Castilla y León premia a Histrión Teatro, Nostraxladamus y La Pera Llimonera con los galardones del público

El telón de la XXVIII Feria de Teatro de Castilla y León se baja con el reconocimiento a las compañías más valoradas por el público. La Asociación de Amigos del Teatro de Ciudad Rodrigo ha anunciado los ganadores de los Premios del Público, otorgados a través de la votación de los asistentes en la aplicación oficial de la feria.

Los galardonados de esta edición son: Histrión Teatro, por su trabajo en sala; Nostraxladamus, en la categoría de calle; y La Pera Llimonera, en la categoría familiar.

La compañía andaluza Histrión Teatro se llevó el premio a mejor espectáculo de sala con ‘Dysphoria’. La obra, dirigida por María Goiricelaya, aborda la identidad de género desde la perspectiva de una madre, interpretada por la actriz Gema Matarranz. El trabajo ha logrado conectar con el público, que lo ha premiado con sus votos.

En la categoría de calle, la compañía oscense Nostraxladamus ha conquistado al público con ‘Rumbo Latòti’, una aventura circense que se estrenó en esta edición de la feria. La propuesta, un espectáculo itinerante de acrobacias y música a bordo de un barco, se convirtió en una de las más votadas en su categoría.

Finalmente, el premio al mejor espectáculo familiar fue para ‘RUCS, El maleficio del brujo’, de la compañía catalana La Pera Llimonera. Dirigida por Toni Alba, la obra reinterpreta los cuentos clásicos a través de las andanzas de dos comediantes, una propuesta que se presentó en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal y cautivó al público infantil a partir de los 4 años.

Además de los premios del público, el Festival ARCA, el Encuentro Internacional de Artes de Calle de Aguilar de Campoo, otorgó un reconocimiento especial a ‘Caricature’, de la compañía portuguesa PIA. La performance fue premiada por su enfoque en la intervención del espacio público y por su defensa del acceso al arte para todas las personas.

La Feria, organizada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, la Diputación Provincial de Salamanca y la Asociación Cultural Civitas. Este año, también ha recibido el apoyo de diversas entidades, como el Instituto de las Mujeres, el Gobierno de Aragón, el INAEM y la Junta de Extremadura, entre otras.