Las 27 viviendas para jóvenes de Santa Marta empezarán a construirse antes de fin de año

La Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, SOMACYL, ha adjudicado las obras para la construcción de las 27 viviendas en bloque acogidas al régimen de Protección Oficial y destinadas al colectivo de jóvenes por un importe total de 4.530.745 euros y cuyas obras empezarán antes de que finalice el año. Cabe recordar que SOMACYL ha tenido que licitar dos veces la ejecución de la obra, al quedar desierta la primera licitación y subir un 17 por ciento el presupuesto inicial.

Según el Ayuntamiento de Santa Marta se prevé que los trabajos comiencen antes de fin de año, por lo que las viviendas estarán disponibles en 2027 ya que le proyecto tiene un periodo de ejecución de 18 meses.

Los pisos saldrán a la venta con un precio reducido del 20%, una medida que como recalcó el alcalde de Santa Marta, David Mingo, “es una solución para los jóvenes que, por lo general, tienen dificultades para ajustar su economía a los precios del mercado que se han convertido en un verdadero problema para determinados colectivos”.

En cuanto a las características de las viviendas, que se construirán en una parcela ubicada en la avenida de La Serna cedida por el propio Ayuntamiento de Santa Marta, constan de dos dormitorios y dos baños distribuidos en una superficie útil de 65 m².

“Es nuestra obligación como Ayuntamiento facilitar este tipo de proyectos en el municipio, no solo porque es importante para nosotros seguir consolidando población, sino también porque, en la medida de nuestras capacidades, urge dar soluciones para el acceso a la vivienda. Esta solución habitacional permitirá que casi una treintena de familias fijen su residencia en Santa Marta”, concluyó Mingo.

Además del condicionante de la edad, para poder acceder a las viviendas, se establecerán una serie de requisitos a través de unas bases que se publicarán próximamente.