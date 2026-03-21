Más de 40 pelotaris participan en Calvarrasa de Abajo en una jornada del campeonato escolar de Castilla y León

El Club Paladín de Salamanca ha celebrado en el frontón de Calvarrasa de Abajo una nueva jornada del campeonato escolar de pelota mano de Castilla y León, una cita que reunió a más de cuarenta jóvenes pelotaris procedentes de distintos puntos de la comunidad.

En la competición participaron jugadores de los clubes Golmayo y Urbión (Soria), Reino de León, Jaime Oñate (Valladolid), San Cristóbal (Burgos) y Las Villas (Villoria), además del propio club organizador.

En lo deportivo, la jornada dejó varios campeones en las diferentes categorías. En benjamín, el triunfo fue para Markel Beobide y Carlos Borja, mientras que otra de las parejas destacadas en esta categoría fue la formada por Rafael Escudero, del Club Paladín, y Álvaro, del Club Las Villas.

En categoría infantil, se alzaron con la victoria Raúl Peque y David Sánchez, del Pájaro. Por su parte, en cadetes, el triunfo fue para la pareja del Club Paladín integrada por Stephan Amar y Ferreduela III.

El campeonato continuará en próximas jornadas organizadas por los distintos clubes participantes, y los pelotaris que sumen más puntos serán los que accedan a las finales, previstas para comienzos del mes de junio.