Más de 5.000 llamadas y una treintena de delitos menores: así ha sido el 2025 para la Policía Local de Santa Marta

La Policía Local de Santa Marta ha hecho público el balance de las actuaciones llevadas a cabo durante el 2025, un año en el que recibieron 5.280 llamadas, de las que el 18 por ciento (954) fueron transferidas a través del 112. Los agentes locales realizaron una primera asistencia hasta la llegada de los servicios sanitarios a un total de 238 personas.

Las principales causas de las incidencias registradas en asuntos administrativos han sido 312 por ruidos y molestias, 197 incidentes sanitarios, 159 incidentes con animales, 75 incendios y 51 fugas de gas y agua.

En lo referente a la seguridad ciudadana, se han registrado un total de 38 delitos relacionados con la violencia de género y otros 29 delitos menores. Además, se han contabilizado un total de 6 denuncias por tenencia de estupefacientes y por falta de respeto a la autoridad.

En cuanto a las intervenciones relacionadas con el tráfico, se han registrado un total de 279 accidentes con un total de 496 vehículos implicados, en su mayor parte turismos (434). De las 552 personas implicadas, 498 han resultado ilesas, 48 han sido heridos leves, 5 heridos graves y no se ha registrado ningún fallecido. Las causas más recurrentes en estos accidentes han sido la distracción al volante y no guardar la distancia de seguridad entre vehículos. En cuanto a los atropellos, durante el 2025 han resultado afectados dos peatones.

Por otra parte, la Policía Local de Santa Marta interpuso 2.299 infracciones de tráfico de las que, 1.633 han sido por exceso de velocidad y 104 por estacionamiento en zona de carga y descarga, además, se han registrado 89 denuncias relativas a estacionamiento o parada invadiendo las aceras y 88 relacionadas con la ITV. En total ha habido 2.299 denuncias por infracciones de tráfico efectuadas por la Policía Local de las que 1.628 han sido del radar fijo, 546 a través de la Policía Local y 125 a través de la Guardia Civil, presentándose un total de 22 alegaciones de las que 8 han sido desestimadas..

Por otra parte se han registrado 6 delitos contra la seguridad vial, se han inmovilizado 4 vehículos, y se ha hecho uso de la grúa en 33 ocasiones. Se han realizado un total de 51 controles de alcohol y drogas con un total de 516 pruebas realizadas y solo 3 resultados positivos.

Charlas y formación

Por otra parte, la Policía Local ha participado a lo largo del 2025 en un total de 6 charlas sobre seguridad vial dirigidas a los niños de Primaria de los colegios de Santa Marta. Charlas que se han acompañado de prácticas en el Parque Infantil de Tráfico. A lo largo del año los funcionarios policiales han recibido formación para actualizar sus conocimiento en materia de procedimientos policiales, gestión policial Eurocop, utilización y manejo de bastón extensible, formulación de denuncias de tráfico, uso de táser, uso del desfibrilador, actualización de VioGén y prevención en riesgos laborales.

Plantilla y equipos

En la actualidad, la plantilla de la Policía Local de Santa Marta cuenta con un total de 24 integrantes: un inspector jefe, cinco oficiales y 18 agentes. Para el desempeño de sus funciones la Policía Local de Santa Marta dispone de siete vehículos, en concreto dos motocicletas, dos furgonetas y tres coches que han recorrido un total de 50.338 kilómetros a lo largo del 2025.

En cuanto al equipamiento para el correcto desempeño de sus funciones, cuentan con un sonómetro, un radar móvil, tres etilómetros, un drogotest, un desfibrilador semiautomático, un lector de microchips de animales y un dron que, durante el 2025, ha realizado dos vuelos de emergencia.

“En líneas generales nos mantenemos en las mismas cifras que en años anteriores, lo que evidencia que no hay una progresión alarmante en ninguna infracción o problema de convivencia en Santa Marta y que la labor de la Policía Local continúa en la misma dirección”, resaltó Jesús Hernández, concejal de Policía de Santa Marta.