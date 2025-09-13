Abiertas las inscripciones para la XI Carrera 10K Ciudad de Santa Marta

El Ayuntamiento de Santa Marta, a través de la Concejalía de Deportes, ha anunciado la apertura de inscripciones para la XI Carrera 10K Ciudad de Santa Marta, que tendrá lugar el próximo domingo 28 de septiembre. La prueba, incluida en el circuito de carreras populares de la Diputación de Salamanca, contará con 468 plazas disponibles, ampliando así el cupo de participantes tras el éxito de la edición anterior.

La competición arrancará a las 9:30 horas en la Plaza de España con las categorías infantiles, mientras que a las 10:00 horas se dará la salida a los adultos. El recorrido urbano de 10 kilómetros recorrerá puntos emblemáticos del municipio como la avenida de Madrid, el Paseo Fluvial y la calle Ricardo Marcos, con meta final en la Plaza de España. Para los más pequeños, se han diseñado recorridos adaptados.

El concejal de Deportes, Jorge Valiente, destacó que la carrera “ya es un evento consolidado en Santa Marta y este año queremos que convierta al municipio en la capital del deporte durante ese fin de semana”. Las inscripciones, con un coste de 10 euros para adultos y gratuitas en infantiles, estarán abiertas hasta el 25 de septiembre a través de la web de la Delegación Salmantina de Atletismo.

Además de la tradicional “bolsa del corredor”, la organización pondrá a disposición de los atletas servicios como avituallamientos, guardarropa, duchas y seguro deportivo.