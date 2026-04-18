Abierto el plazo de inscripción en la nueva bolsa de empleo de Villamayor

El Ayuntamiento de Villamayor ha abierto el plazo de solicitudes para la constitución de tres bolsas de empleo dirigidas a la contratación temporal de personal laboral en las áreas de obras y mantenimiento, limpieza viaria y parques y jardines.

El plazo es de 20 días naturales desde la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca, es decir, desde el pasado 16 de abril.

El objetivo de estas bolsas de empleo es poder atender las necesidades municipales de carácter urgente e inaplazable, como la cobertura de bajas por enfermedad o accidente, sustituciones por vacaciones, vacantes producidas durante el ejercicio o incrementos puntuales de actividad. Además, estas contrataciones permiten a los beneficiarios generar derechos laborales y acceder a prestaciones contributivas.

Los requisitos de esta bolsa de empleo son contar con la nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea, superar los 16 años, ser graduado escolar o equivalente, no estar inhabilitado para el desempeño de funciones públicas, tener el permiso de conducir tipo B y haber abonado la tasa correspondiente.

Las personas interesadas podrán consultar las bases completas de la convocatoria, así como la documentación necesaria para participar en el proceso selectivo, a través de la sede electrónica del Ayuntamiento (https://villamayor.sedelectronica.es), el tablón de anuncios municipal y la página web del Ayuntamiento.

Las bolsas de empleo tendrán una duración de dos años, pudiendo prorrogarse hasta la aprobación de una nueva. Los llamamientos se realizarán por orden de puntuación. El aspirante deberá responder en el plazo máximo de un día siendo como requisito indispensable estar en situación de desempleo en el momento del llamamiento.