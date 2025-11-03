Abierto el plazo de inscripción para participar en la II Edición de Concursos Navideños de Villamayor

El Ayuntamiento aprueba las bases para la participación en la II Edición de Concursos Navideños, y abre el plazo de inscripción para participar

El Ayuntamiento de Villamayor, ante la buena acogida que tuvo la propuesta del pasado año, y con el ánimo de que se perpetuen en el tiempo la organización y participación en estos certámenes, hace pública la apertura del plazo para la inscripción en los II Concursos Navideños 2025. Estos incluyen el II Concurso Local de Belenes y el II Concurso Local de Decoración de Balcones, Fachadas y Jardines.

Las inscripciones podrán realizarse desde el 3 hasta el 28 de noviembre, ambos inclusive, a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Villamayor o bien en las oficinas del Técnico de Cultura, situadas en el número 5 de la calle Rúa del municipio.

Asimismo, las bases y el formulario oficial de inscripción se encuentran disponibles para su descarga en la Sede Electrónica (https://villamayor.sedelectronica.es) y en la web municipal www.villamayor.es

II Concurso de Belenes, Villamayor | Ayto Villamayor

El Concurso Local de Belenes está dirigido a asociaciones, instituciones, establecimientos comerciales, peñas y particulares y tiene el objetivo de mantener viva una de las tradiciones más arraigadas de nuestra Navidad: la representación del Nacimiento.

Por su parte, el Concurso Local de Decoración Navideña está destinado a fomentar la ornamentación de balcones, fachadas, jardines y viviendas unifamiliares visibles desde la vía pública, con espíritu creativo y festivo.

II Concurso de Decoración de Viviendas y Fachadas, Villamayor | Ayto Villamayor

Con estos concursos, el Ayuntamiento pretende fomentar la participación ciudadana, revivir las tradiciones populares y mantener los valores culturales que representan.

Ambos concursos contemplan diversas categorías y premios consistentes en cestas y lotes de Navidad, diplomas y detalles conmemorativos, hasta un importe total de 350 euros por certamen, con la finalidad de reconocer la creatividad y el esfuerzo de los participantes.

Las visitas del jurado se realizarán entre los días 18 y 20 de diciembre de 2025, y la entrega de premios tendrá lugar el lunes 22 de diciembre, a las 19:30 horas, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Villamayor.