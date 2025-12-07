Se abre el plazo de solicitud para hacerse con un huerto urbano en Carbajosa de la Sagrada

Desde este pasado viernes 5 de diciembre, el Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada mantiene abierto el plazo para las nuevas solicitudes de huertos urbanos en el municipio.

A través de un bando distribuido en las redes sociales, el Ayuntamiento insta a que cualquier vecino interesado puede presentar su solicitud a través del Registro Municipal en horario de 08:00 a 14:00 horas.

Se notifica que la concesión de los huertos que están vacantes se va a realizar por orden de llegada de la solicitud, y que en caso de que el número de solicitudes excediera el número de huertos disponibles, se completará primero el cupo de plazas con los primeros inscritos y resto de los solicitantes quedarán como apuntados en una lista de espera hasta que haya disponibles nuevas plazas.