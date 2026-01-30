Las águedas de Santa Marta reciben el bastón de mando en la víspera de las fiestas de San Blas

Las mujeres de Santa Marta ya han recibido el bastón de mando en el Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes para comenzar con su fiesta anual que coincide con las celebraciones de San Blas, la fiesta chica de la localidad. Teo Gutiérrez ha sido la encargada de recibir el bastón este año, tomando el relevo a Antonia Carrasco. Tras recibir el bastón, las mujeres han bailado y repartido vino y dulces.

Las actividades festivas de San Blas comienzan este viernes, con la presentación de un libro con la historia de Santa Marta y continuarán el sábado con el primer tardeo de ters. El domingo 1 de febrero tendrá lugar el pregón de San Blas, a cargo de Luis Mateos.

Águedas Santa Marta 2026 (3)

Las actividades culturales y lúdicas se reparten durante los próximos días hasta el fin de semana, con las dos verbenas programadas por el Consistorio. Las mujeres disfrutarán de su día grande el 5 de febrero.