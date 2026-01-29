Alarma en Miranda de Azán y varios pueblos de la comarca de Vitigudino por la inundación de calles

Los vecinos de Miranda de Azán están alerta tras desbordarse este mediodía el regato soterrado de la calle Virgen de Balbuena, en el centro del pueblo. El agua todavía ha llegado a las viviendas y anega la vía debido al elevado caudal que lleva tanto el regato como el arroyo, incapaces de desaguar debido a la intensidad de las lluvias de los últimos días.

El nivel sigue subiendo y en este momento desborda las aceras de la calle. Los vecinos están en alerta ya que recuerdan las inundaciones de hace un par de años que causaron numerosos daños. Hasta el momendo, dos garajes se han visto afectados por la entrada de agua en los bajos de las viviendas. Hasta la localidad han llegado servicios de bomberos para achicar agua de las viviendas, Protección Civil de Carbajosa de la Sagrada y Guardia Civil.

Como se puede ver en el vídeo grabado por Mario Carabias, el agua baja con fuerza por las calles de la localidad.

Por su parte, en varias localidades de la comarca de Vitigudino están teniendo problemas también por el exceso de agua caída. En Cipérez el río Valdehiguera se ha desbordado ya causando el corte de la carretera y problemas en varias viviendas a las que ya ha llegado el agua. Por su parte, en El Cubo de Don Sancho está a punto de desbordarse el Huebra. Ya están cortadas la carretera de Lumbrales a Olmedo de Camaces y restringido el paso por desbordamiento del regato de Ituero que cruza la carretera (DSA-460).

El río Huebra a punto de desbordarse a su paso por el Cubo de Don Sancho | Salamanca24horas

El Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León ha recibido también avisos por desbordamientos en desbordamientos en Aldehuela de la Bóveda, Boadilla, la Fuente de San Esteban y Ciudad Rodrigo en el regato de Casasola y en la pedanía de Águeda. Los bomberos de la provincia se han desplazado hasta diversos puntos.

Por su parte, la Confederación Hidrográfica del Duero ha asegurado que mantiene una especial vigilancia sobre los ríos y arroyos de la cuenca tras el incremento de caudales registrados. En Salamanca se mantiene una alerta en rojo, en el Rio Huebra a su pasto por Puente Resbala y mantiene en amarillo el Huebra a la altura de Saucelle.

Además, advierten que, aunque la tendencia es a la estabilización, con bajadas del régimen hidráulico en las zonas altas y medias, y subidas en las bajas, y con excepciones en la zona occidental, se espera el paso de nuevos frentes en los próximos días. El primero, en la jornada de hoy jueves, que dejará precipitaciones más localizadas y de menor intensidad que los anteriores en las zonas montañosas de Salamanca. También advierten del efecto acumulativo de las precipitaciones unido al deshielo.