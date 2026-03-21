Aldeatejada acoge una conferencia sobre María Manuela de Portugal por el V Centenario de la Escuela de Salamanca

La catedrática salmantina Esther del Brío ha impartido este pasado viernes, en el Centro de Día del Ayuntamiento de Aldeatejada, una conferencia sobre el vínculo de la boda de María Manuela de Portugal y Felipe II con la Escuela de Salamanca. Tal enlace se celebró en la catedral en 1543, en tiempos de hambrunas.

Dicha conferencia ha rermacado cómo la boda de Felipe II y María Manuela de Portugal dio lugar a que dos años después el dominico y miembro de la Escuela de Salamanca, Domingo de Soto, redactara su obra 'Declaración en la causa de los pobres'. En ella, interpelaba al propio Felipe II sobre el trato que se debe dar a los mendigantes, siempre anteponiendo el derecho natural en cualquier acción política.

Tiene peso que Aldeatejada acogiera esta conferencia: fue el municipio en el que la novia se preparó antes del día de la boca. Por eso, se recrean allí las nupcias cada mes de octubre.

Esta conferencia se enmarca en las celebraciones del V Centenario de la Escuela de Salamanca y en el proyecto 'La Escuela de Salamanca y las mujeres que ayudaron a conformarla'.