Aldeatejada amplía sus ayudas para material escolar a Secundaria y eleva la partida a 10.000 euros

El Ayuntamiento de Aldeatejada ha anunciado una importante ampliación de sus ayudas para material escolar para el curso 2025-2026. Por primera vez, estas subvenciones no solo beneficiarán a los alumnos de Primaria, sino que también se extenderán a los estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria. Para poder hacer frente a la demanda, el Consistorio ha incrementado la partida presupuestaria de 8.000 a 10.000 euros, con un máximo de 75 euros por niño.

Esta medida busca aliviar la carga económica de más de 130 familias del municipio. Según la concejala de Educación, Soraya San Juan, "somos muy conscientes de que el gasto en material escolar supone un gran esfuerzo económico para las familias en todas las etapas educativas". San Juan añadió que la ayuda se extiende a los alumnos de Secundaria aunque estudien fuera del municipio, reafirmando el compromiso del consistorio con el "libre acceso a la educación".

Las ayudas están destinadas a la adquisición de material considerado necesario para el desarrollo del curso, como cuadernos, bolígrafos, mochilas y calculadoras. No se incluyen en esta subvención los gastos en uniformes, ropa, calzado, material electrónico, libros de texto o deportivo.

Requisitos para acceder a las ayudas

Para poder optar a estas ayudas, la renta familiar no podrá superar ciertos límites establecidos en relación con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Una familia de dos miembros, por ejemplo, no podrá superar el SMI en dos veces, mientras que una de seis miembros no podrá superar el SMI en cuatro veces.

Además, la convocatoria contempla la inclusión de un miembro adicional en el cálculo de la renta para aquellas familias en las que algún integrante tenga una discapacidad igual o superior al 33%, o en los casos de víctimas de violencia de género, terrorismo o familias en situación de urgencia social.

Como requisito fundamental, todos los miembros de la unidad familiar deben estar empadronados en Aldeatejada desde antes del 1 de enero de 2025. En el caso de los alumnos de Primaria, es indispensable que estén matriculados en el colegio del municipio. Las solicitudes podrán presentarse a través de la sede electrónica o la página web del Ayuntamiento hasta el próximo 16 de octubre.