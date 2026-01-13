Aldeatejada ampliará el gimnasio y reformará parte de la Casa Consistorial

El Ayuntamiento de Aldeatejada ha dado luz verde al inicio de dos importantes proyectos de renovación de espacios municipales. Así, el pleno ha aprobado la propuesta del equipo de Gobierno para que la ampliación del gimnasio municipal y la reforma del salón de plenos y de las oficinas administrativas ubicados en el Ayuntamiento. Ambos proyectos serán incluidos en el Plan de Cooperación Bienal 2026-2027 de la Diputación con un importe total que asciende a 316.277 euros, de los que la Administración provincial sufragaría 253.022 euros, mientras que el Ayuntamiento asumiría los 63.255 euros restantes.

Como explicaron los responsables municipales durante la sesión plenaria, “el creciente número de usuarios del gimnasio hace necesaria una ampliación de las instalaciones que permita ofrecer un mejor servicio con unas condiciones de espacio acordes a las demandas de los vecinos”. Se trata de una obra que supone una inversión de 256.250 euros con la que se ampliarían las posibilidades en cuanto al número de usuarios y también de equipamiento.

Por otro lado, la reforma del salón de plenos y de las oficinas de registro que se encuentran en el Consistorio suponen una inversión de 60.027 euros necesarios para solventar los problemas de accesibilidad del Ayuntamiento. “Una obra necesaria para adaptar los espacios de uso común y modernizar el edificio que ya necesita una remodelación”.

Durante el primer pleno del año la Corporación municipal designó también a la juez de paz de titular entre las dos candidatas que se presentaron a la convocatoria.