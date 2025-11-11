Aldeatejada aprueba la nueva tasa de basuras y asigna 60.000 euros a mejoras municipales

La Corporación municipal de Aldeatejada celebró este lunes por la noche su pleno ordinario de noviembre, marcado por la aprobación de la nueva tasa de basuras y una importante modificación de crédito destinada a mejoras en servicios y dotaciones.

El punto más debatido fue la imposición de una nueva tasa de basuras, cuyo incremento no responde a una decisión voluntaria, sino a una "obligación legal derivada de una ley aprobada por el actual Gobierno de España" que transpone directivas europeas, según explicó la concejala de Economía y Hacienda, Patricia López.

Ante la falta de un desarrollo reglamentario y de criterios claros para calcular los costes a nivel nacional, el Ayuntamiento ha optado por fijar sus propios parámetros: el consumo de agua (para estimar el número de residentes) y la existencia de jardín (por la generación de restos vegetales).

En este contexto, salió adelante una moción del Partido Popular que insta al Gobierno central a retirar o modificar la ley al considerar que genera "una importante inseguridad jurídica" y puede provocar desigualdades entre municipios.

La concejala López aseguró que, a pesar de la imposición, los esfuerzos municipales se centrarán en reducir los costes contemplados en el cálculo, estudiando la implantación de puntos cerrados y controlados para la recogida de residuos vegetales que permitan optimizar el servicio. Durante la sesión se aprobó una modificación de crédito de 60.000 euros, fondos liberados gracias a la subvención de la Junta de Castilla y León para el transporte metropolitano desde septiembre de 2025.

Esta cuantía se distribuirá para reforzar diferentes áreas municipales:

25.500 euros: Contratación de personal.

17.000 euros: Adoquinado de vías públicas.

9.000 euros: Inversión en el gimnasio municipal.

5.000 euros: Construcción de un nuevo parque.

3.500 euros: Fomento del empleo, sufragando gastos del taller de jardinería.

Finalmente, la Corporación aprobó la derogación de la anterior ordenanza de servicios deportivos para aprobar un nuevo acuerdo regulador de precios públicos. Este paso contempla la actualización de las tarifas del gimnasio y de la Escuela Deportiva, que "llevaban mucho tiempo sin subirse". Los responsables municipales destacaron que esta subida acompaña las importantes mejoras realizadas en el gimnasio durante los últimos meses y se mantienen las tarifas por el uso del resto de las instalaciones deportivas.

En otra moción aprobada, el Grupo Popular instó al Gobierno central a completar el proyecto del puesto principal de la Guardia Civil en Santa Marta, que da servicio a Aldeatejada. La Corporación solicita la construcción de las 24 viviendas para agentes previstas, de las que aún no se tiene noticia, así como la ampliación del actual cuartel cuyas instalaciones han quedado "pequeñas".