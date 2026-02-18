Aldeatejada celebra su primera jornada de matanza tradicional

Aldeatejada acogerá por primera vez una fiesta de la matanza tradicional el próximo 28 de febrero. El frontón de la localidad ha sido el lugar elegido para la puesta en escena de este ritual que incluirá despiece y elaboración de productos del cerdo. La actividad comenzará a las 11.00 horas con un desayuno para todos los participantes a base de aguardiente, perronillas y chocolate con churros.

La iniaciativa contará con la presencia de un maestro de ceremonias que explicará a los asistentes cada paso del proceso, desde el chamuscado, hasta el despiece del animal. Además, también habrá un almuerzo con un menú típico de la matanza: huevos fritos, chichas y vino dulce. Tras el almuerzo, los asistentes podrán participar de forma activa en esta tradición del medio rural y practicar elaborando sus propios chorizos.

A las 13:30 horas, y como pequeño aperitivo antes de la comida matancera, habrá una degustación de tostas de jamón. Posteriormente los comensales podrán disfrutar de una comida tradicional a base de arroz a la zamorana, hígado encebollado, café y postre, que dará paso al sorteo de las piezas del cerdo.

Para poder participar en la comida de la matanza habrá que adquirir tiques previamente y hasta el 25 de febrero en el Ayuntamiento y en el pabellón municipal, por un precio de 10 euros por adulto, y cinco euros por niños.