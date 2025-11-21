Aldeatejada conmemora el 25N con arte, humor y actividades lúdicas

El Ayuntamiento de Aldeatejada ha presentado su programación especial para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N), poniendo el foco en el juego, el arte y la cultura como herramientas de concienciación.

"Convertimos el arte, la cultura y el juego en vehículos transmisores para concienciar acerca de esta lacra social. Con esta programación con actividades al alcance de todos, nos sumamos a las celebraciones de un día que persigue la eliminación definitiva de la violencia”, afirmó la concejala de Cultura, Soraya San Juan.

Programación

La agenda de actos arranca este sábado 22 de noviembre con una doble propuesta en el Centro de Día a partir de las 20:00 horas. Habrá una tarde de humor para toda la familia con el show de Carlos y, simultáneamente, una tarde de dibujos en directo centrada en las caricaturas que los asistentes podrán llevarse de recuerdo.

Los actos centrales se desarrollarán el propio martes 25 de noviembre. A partir de las 18:00 horas, la Biblioteca Miguel Delibes acogerá una sesión de actividades dirigidas a los más pequeños. Además, ese mismo día, a las 18:30 horas, se procederá a la lectura del Manifiesto del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en el Ayuntamiento.

La Concejalía de Cultura busca así, a través de una oferta variada y accesible, reforzar el compromiso de Aldeatejada en la lucha contra esta lacra social.