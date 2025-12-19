Aldeatejada contará con un presupuesto de 2,9 millones de euros en 2026

El Ayuntamiento de Aldeatejada ha aprobado inicialmente los presupuestos para el año 2026 con una cantidad que roza los 3 millones, exactamente 2.999.546 euros. Un presupuesto que se mantiene prácticamente idéntico al del año 2025. La concejala de Economía, Patricia López, ha explicado que “como en años anteriores el margen de maniobra es reducido, ya que los gastos de personal y los relativos a los servicios obligatorios absorben el 67% de las cuentas municipales”.

A pesar de que el presupuesto se mantiene en cifras similares a ejercicios anteriores, se han podido incrementar partidas debido a “medidas responsables adoptadas en años anteriores que empiezan a dar sus frutos ahora”. Medidas tales como la implantación de tecnología LED en el alumbrado público, sistemas de calefacción más eficientes, y el aislamiento de edificios públicos para reducir el consumo.

Por otro lado, los responsables municipales mantienen su compromiso de “no aumentar la presión fiscal”, a excepción de la obligada subida de la tasa de basura, que el Ayuntamiento contrarrestará con “la creación de Puntos Verdes cerrados, que nos permitirán reducir los costes del tratamiento de residuos y contener esa tasa en el futuro”.

El equipo de Gobierno apuesta por asentar las cuentas municipales en tres grandes pilares:

1. Las personas. Se mantienen las ayudas a la natalidad, adquisición de material escolar y asociaciones que se incrementaron el año pasado. Además, se vuelve a incluir una ayuda directa de 2.000 euros para la compra de libros, destinada a seguir dotando al colegio de un banco de libros que cubra la mayor parte de las necesidades de los niños. Por otro lado, y también pensando en la mejora de la calidad de vida de los vecinos, se destinarán 5.000 euros a equipar una nueva consulta médica para el nuevo médico de Atención Primaria que ya se ha solicitado a la Gerencia de Salud, y 25.000 euros a ampliar el transporte colectivo.

2. Inversiones. Este capítulo cuenta con una dotación presupuestaria de 394.000 euros a los que hay que sumar 300.000 euros de subvención direc-ta de la Junta de Castilla y León y la dotación económica enmarcada en el Plan Bienal de la Diputación de Salamanca. Por un lado, la mejora de la movilidad supondrá una inversión municipal de 136.000 euros con las siguientes actuaciones:

- Pavimentación y adoquinado del casco antiguo

- Reacondicionamiento y señalización del carril bici

- Sustitución del vallado de la travesía

- Instalación de cámaras de control de tráfico

Por otro lado, la mejora y modernización de infraestructuras y espacios pú-blicos contará con un presupuesto de 258.771 euros y se centrará en:

- Reforma y adquisición de mobiliario para las Escuelas Viejas

- Elevación del vallado del colegio

- Adecuación de las farolas en la urbanización Las Fuentes

- Segunda fase del acondicionamiento del estanque de Las Yugadas

- Creación de Puntos Verdes cerrados

- Instalación de placas solares para reducir el consumo de las bombas de riego y de las piscinas

- Ampliación del gimnasio

- Reforma de las oficinas y del salón de plenos del Ayuntamiento

3. Cultura accesible, deporte y fiestas tradicionales. El Ayuntamiento re-serva 230.000 euros del presupuesto para seguir poniendo a disposición de los vecinos una amplia programación cultural y deportiva, y mantener los festejos más tradicionales y que mayor número de personas reúnen. En cuanto a las actividades culturales se elaborará una programación variada para reforzar la identidad del municipio. Además, este año se celebrará el certamen “El Danzar de los Danzares”, un evento de gran relevancia que re-unirá a unos 4.000 escolares de toda la provincia, convirtiendo al munici-pio en epicentro cultural. El equipo de Gobierno apuesta también por seguir manteniendo la progra-mación tradicional que da vida al municipio durante todo el año, con cele-braciones como Reyes, Carnavales, Corpus, jornadas de verano, Ha-lloween, Vísperas Nupciales, Santa Bárbara y Navidad.

En el ámbito deportivo, destacar la externalización de la piscina municipal y el gimnasio para seguir modernizando y mejorando la eficiencia de ambos servicios.

Una vez detalladas las cuentas, la responsable del área quiso enfatizar que “son unos presupuestos que apuestan por la modernización, por la cultura y por la calidad de vida, pero también por la estabilidad y la confianza. Con ellos demostramos que nuestro pueblo quiere crecer, avanzar y hacerlo unido. Demuestran que gobernar bien es pensar en las personas: cada partida busca mejorar la vida diaria de los vecinos, fortalecer la convivencia y dinamizar la economía local, haciendo de nuestro municipio un lugar cada vez más atractivo y preparado para seguir creciendo”.

Por otro lado, también se aprobó en sesión plenaria el primer convenio colectivo de Aldeatejada, uno de los compromisos electorales del actual equipo de Go-bierno. Tras un año de negociación, el Ayuntamiento ha logrado equiparar los de-rechos y deberes laborales de todo el personal municipal apoyándose en cinco pilares fundamentales, la igualdad, conciliación familiar, seguridad jurídica, compromiso social y apoyo al personal.

Como explicó Patricia López, “es un acuerdo que protege a todos los trabajadores municipales y da estabilidad a la gestión del Ayuntamiento. Y lo más importante: no nos detenemos aquí. Al ser el primer convenio, abre la puerta a seguir avanzan-do en nuevas mejoras y derechos, consolidando una administración más moder-na, cercana y justa”.