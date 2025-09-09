Aldeatejada da luz verde a nuevas viviendas y huertos urbanos y amplía las bonificaciones del IBI

La Corporación municipal de Aldeatejada ha celebrado este martes un pleno ordinario en el que se aprobaron varias medidas significativas para el municipio. Entre las decisiones más destacadas, se encuentran la planificación de nuevas viviendas, la creación de huertos urbanos y la ampliación de bonificaciones fiscales para los vecinos.

Durante la sesión, el equipo de Gobierno dio un paso crucial para la futura construcción de 50 nuevas viviendas. Se aprobó provisionalmente una modificación del Plan General de Ordenación Urbana, que permitirá la edificación en la zona trasera de la báscula municipal.

Además, en esta misma área, se destinarán 4,000 m² para la creación de huertos urbanos, que contarán con una zona de aparcamiento para los usuarios. Estos proyectos ahora esperan la aprobación definitiva de la Junta de Castilla y León.

Pensando en el ahorro de los vecinos, el pleno decidió ampliar las bonificaciones del IBI. Hasta ahora, estas se limitaban a las viviendas con sistemas de energía fotovoltaica. Con la nueva medida, también se beneficiarán los inmuebles que utilicen sistemas de aerotermia, geotermia e hidrotermia, fomentando así el uso de energías más sostenibles.

En el ámbito educativo, se aprobó una modificación presupuestaria para crear un banco de libros gratuito en el nuevo colegio de Aldeatejada. El proyecto se hará realidad gracias a una subvención de 2,000 euros del área de Educación y Cultura, gestionada a través del AMPA del centro.