Aldeatejada estrena un nuevo parque infantil en la zona de Santher y ya suma siete espacios de juego

Los vecinos de la zona de Santher en Aldeatejada ya pueden disfrutar de un nuevo parque infantil, el séptimo que el Ayuntamiento habilita en el municipio. Con una inversión de 8.277 euros, este nuevo espacio de ocio se encuentra en una zona verde junto al estanque, en un área con gran densidad de familias jóvenes.

El alcalde, Enrique García, y el concejal de Parques y Jardines, Jesús María Gómez, visitaron las nuevas instalaciones y explicaron el motivo de su ubicación. "Nos hemos decidido a habilitarlo en este núcleo residencial ya que estamos convencidos de que se le va a dar mucho uso", afirmó el regidor.

El nuevo parque está diseñado para el disfrute de los más pequeños. Consta de un juego modular con dos torres conectadas por un puente, un tobogán y un pequeño rocódromo. Además, se han instalado un muelle con forma de caballito y un columpio doble con un asiento de seguridad, pensado para los bebés. Para completar el espacio, se ha colocado un banco de madera.

Según el alcalde, la selección de los juegos se basa en tres pilares: su carácter lúdico y educativo, la seguridad que deben ofrecer y la integración con el entorno. La nueva instalación se suma a los otros seis parques infantiles distribuidos por el municipio, ubicados en la zona sud-3, Sierra Negra, la trasera de la báscula, junto al Mercadona, en la urbanización Las Fuentes, El Soto y en la Plaza Mayalde.