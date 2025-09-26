Aldeatejada extiende sus Vísperas Nupciales e introduce el rito de la Queimada y el maravedí como moneda oficial

Aldeatejada se prepara para celebrar las XII Vísperas Nupciales, un evento que conmemora la estancia en el municipio de la infanta María Manuela de Portugal en 1543 antes de su boda con Felipe II. Este año, las fiestas se consolidan y extienden su programación un día más, desarrollándose desde el viernes 3 hasta el domingo 5 de octubre.

El alcalde Enrique García, junto a los concejales Roberto Rodríguez y Soraya San Juan, han presentado las novedades, destacando la ambientación histórica. Por primera vez, se establecerá el maravedí como moneda de pago dentro del mercado renacentista, recreando el ambiente del siglo XVI. Los maravedís se podrán adquirir en el mercado a un precio de dos euros por moneda, con una moneda de regalo por cada cinco compradas. Además, se ofrecerán talleres temáticos para niños y adultos sobre esta antigua moneda española.

Mesón Renacentista, Queimada y Recreación Histórica

Otra de las grandes novedades es la jornada inaugural del viernes 3 de octubre, que comenzará a las 20:30 horas en la plaza Mayalde. Se estrenará un mesón renacentista especializado en productos a la brasa, y tras la presentación de las tropas y el pregón del Duque de Alba, se celebrará el ritual de la Queimada, que también se repetirá el sábado.

El Mercado Renacentista, epicentro de las fiestas, se instalará en la plaza Mayalde con alrededor de 70 puestos de alimentación, artesanía y productos típicos. El mercado contará con animación constante, incluyendo teatro itinerante, zancudos, malabaristas, exhibiciones de reptiles y cetrería.

El día principal, sábado 4 de octubre, se llevará a cabo la tradicional recreación de las Vísperas Nupciales a las 18:30 horas con el desfile del Cortejo Real desde el puente romano hasta la Plaza Mayor de Salamanca (con salida en autobús desde el pabellón municipal).

Las recreaciones continúan el domingo 5 de octubre con el desfile del Tercio de Salamanca, el alistamiento de voluntarios y el Romance del Ciego. El acto central será la recreación histórica de la Infanta María Manuela a las 12:30 horas en la plaza de la Iglesia. Las fiestas culminarán con la Comida Renacentista en el frontón, donde se requiere asistir vestido de época (los tíquets deben sacarse antes del viernes 3 de octubre).

El programa se completa con talleres temáticos de elaboración de jabones, cosméticos, alfarería, y arcos y flechas, así como la exhibición de la Guardia Real y la tradicional lluvia de flechas conmemorativas.