Aldeatejada ya tiene fecha para sus famosas 'Vísperas Nupciales'

Aldeatejada ha tiene el programa para la celebración de las 'Vísperas Nupciales'. Una de las citas más importantes del calendario de la localidad que permite que el municipio se convierta en un decorado renacentista para recrear el día antes a la boda de la infanta María Manuela de Portugal y Felipe II. Las actividades se prolongarán durante tres días, desde el viernes 3 de octubre al domingo 5 y traen muchas novedades. Una de ellas es la inauguración del "mesón renancentista" que contará con presentación de las tropas, pregón del duque de Alba y una queimada. Tendrá lugar el viernes a las 20.30 horas en la Plaza Mayalde.

El sábado y el domingo las citas se solapan unas a otras. el mercado renacentista trae un sin fin de exhibiciones y actividades durante los dos días. Talleres de cosméticos, alfarería, animación, teatro, exhibiciones,... Dos jornadas intensas que se completan el domingo con la recreación histórica de las 'Vísperas Nupciales' protagonizadas por los vecinos de la localidad.

Puedes consultar aquí el programa con las horas de todas las actividades.